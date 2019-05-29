Налоговые поправки, учитывающие поручения президента РФ, внесены в Госдуму РФ

Москва, 29 мая. Правительство внесло в Госдуму законопроект с изменениями в Налоговый кодекс, в том числе учитывающими поручения президента РФ, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Для реализации послания президента Федеральному собранию законопроектом предлагается установить нулевую ставку по налогу на прибыль для региональных или муниципальных музеев, театров и библиотек, а также установить на постоянной основе нулевую ставку по налогу для образовательных и медицинских организаций.

Документ содержит и другие нормы. В частности, сокращается срок владения недвижимостью, по истечении которого доход, полученный от ее продажи, освобождается от НДФЛ.

Ранее первый вице-премьер правительства Антон Силуанов сообщил, что 900 млрд рублей потребуется в ближайшие пять лет на выполнение поручений Владимира Путина по итогам послания Федеральному собранию. Как сообщали «Известия», особое внимание президент уделил социальной сфере: индексации пенсий, доступному здравоохранению, льготному строительству и снижению ипотечных ставок для отдельных категорий граждан.

В частности, президент поручил законодательно обеспечить сокращение налогов на имущество для тех, кто имеет трех и более детей, в расчете на каждого ребенка. Кроме того, для таких семей налоговая база на земельный участок должна быть уменьшена на величину кадастровой стоимости шести соток.