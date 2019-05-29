Женщина погибла при обстреле боевиками города Скальбия провинции Хама 

Хама, 29 мая. Женщина погибла, еще три местных жителя получили ранения при обстреле боевиками города Скальбия в сирийской провинции Хама, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Боевики террористических группировок «Хайят Тахрир аш-Шам» (альянс боевиков, возглавляемый террористами «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ) и «Джейш Аль-Изза» обстреляли город Скальбия из реактивной системы залпового огня.

Жертвой обстрела стала мирная жительница, еще три человека получили ранения.

По данным ЦПВС, за прошедшие сутки боевики обстреляли 11 населенных пунктов в провинциях Латакия и Хама.

Ранее сообщалось, что Сирийская арабская армия (САА) продолжила наносить удары по позициям террористов «Джебхат Ан-Нусры» и союзных ей группировок в юго-западной части провинции Идлиб в ответ на многочисленные нарушения ими соглашения о перемирии в зоне деэскалации. Корреспондент Федерального агентства новостей, работающий в районе линии соприкосновения сторон, запечатлел обстрелы объектов джихадистов со стороны САА.

1 Организация запрещена на территории РФ.