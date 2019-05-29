Глава ПЦУ заявил, что документы, изданные Киевским патриархатом, недействительны

Киев, 29 мая. Документы и распоряжения от имени так называемой Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) являются недействительными, заявил глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний. Документ с таким заявлением был опубликован в среду на сайте ПЦУ.

«Любые документы и распоряжения от имени религиозного объединения УПЦ КП, которое прекратило свою деятельность, изданные после 30 января 2019 года, являются недействительными и не подлежат исполнению в ПЦУ», — говорится в указе.

Согласно тексту документа, «священный синод ПЦУ» принял решение о том, что патриарх Филарет продолжит управление Киевской епархией в составе приходов и монастырей Киева. Однако управляющий епархией, подчеркивается в указе, не подал документы на регистрацию в составе ПЦУ. Таким образом, документы, подготовленные религиозной общиной Киевского патриархата вносят лишь смуту.

Ранее от имени ПЦУ был опубликован документ так называемого собора УПЦ КП от 15 декабря 2018 года, в котором заявляется о самороспуске организации. Данный документ был подписан митрополитом Филаретом и еще четырьмя митрополитами, среди которых есть и нынешний предстоятель ПЦУ Епифаний (Думенко), а также рядом других иерархов УПЦ КП. Первый же пункт документа, принятого раскольниками, гласит, что деятельность УПЦ КП прекращается путем присоединения ее к ПЦУ. Тем не менее, после церковного раскола глава УПЦ КП патриарх Филарет (Денисенко) заявил, что создание ПЦУ не может означать ликвидацию Киевского патриархата.

Ранее в РПЦ расценили решение синода Константинопольского патриархата о снятии анафемы с лидеров двух раскольнических церквей на Украине (главы Киевского патриархата УПЦ Филарета и главы непризнанной Украинской автокефальной православной церкви Макария) как грубое неканоническое действие. По словам главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, поступок Константинополя направлен на подрыв канонических основ православия.