Женщина публично унизила своего неверного мужа в Колумбии

Москва, 29 мая. В Колумбии жена решила унизить своего неверного мужа, заставив его лежать обнаженным на крыше машины, сообщает британский таблоид The Sun.

Женщина поймала мужа с другой женщиной в номере отеля. Тот умолял супругу простить его. Чтобы спасти свой брак от развода он согласился на унизительное наказание.

Жена провезла мужчину голым на крыше автомобиля по городской улице. Движение на оживленном проспекте было практически парализовано, поскольку автомобилисты останавливались, чтобы снять на телефоны происходящее.

На кадрах видно, что раскаявшийся муж лежал на крыше автомобиля, пряча голову в полотенце. Очевидцы также рассказали, что мужчина во время движения автомобиля стучал в окно водителя, а позже протирал этим полотенцем лобовое стекло.

Прибывшая на место полиция оштрафовала обоих супругов. Мужчину задержали за неподобающее поведение.