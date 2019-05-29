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Российские космонавты очистили иллюминаторы за бортом МКС

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Российские космонавты очистили иллюминаторы за бортом МКС

Москва, 29 мая. Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин очистили иллюминаторы модуля «Поиск» во время выхода в открытый космос.

Российские космонавты покинули Международную космическую станцию (МКС) в 18:50 мск. Кононенко и Овчинин будут находиться за бортом МКС на протяжении шести часов. За это время им необходимо установить дополнительные поручни на внешней стороне МКС, а также почистить иллюминаторы в одном из модулей и взять пробы с поверхности МКС. Космонавты работают за бортом МКС в российских скафандрах «Орлан-МКС».

К настоящему моменту российские космонавты, очистили иллюминаторы на малом исследовательском модуле «Поиск», а также завершили монтаж дополнительных поручней, которые соединили модуль «Поиск» с грузовым блоком «Заря». Поручни позволят упростить перемещение космонавтов за бортом МКС между модулями.

Кроме того, космонавты демонтировали две панели с образцами, которые были установлены за бортом МКС в рамках космического эксперимента «Выносливость». Эксперимент направлен на изучение влияния космического пространства на определенные материалы.

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Автор: Артем Никулин
Источник: РИА Новости
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