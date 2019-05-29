Клинцевич процитировал Путина, комментируя уход провалившего расследование Мюллера

Москва, 29 мая. Член Совета Федерации Франц Клинцевич, комментируя отставку спецпрокурора США Роберта Мюллера, процитировал президента РФ Владимира Путина, который сравнил антироссийское расследование Вашингтона с мышью, рожденной горой.

«Гора, как справедливо отметил Владимир Путин, родила мышь. Но и мышь, как зачастую бывает в подобных случаях, сильно смердит», — отметил он.

По словам сенатора, расследование предполагаемого «вмешательства» РФ в американские выборы продолжалось около двух лет и ни к чему в итоге не привело, кроме обострения и без того шатких отношений между странами. И теперь, считает Клинцевич, никто не знает, сколько времени уйдет на то, чтобы восстановить потерянное доверие, а это — «вопрос безопасности мира в целом».

В среду спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил, что складывает свои полномочия и покидает Минюст из-за полного провала расследования о «вмешательстве» России в выборы. За почти два года расследования чиновник не обнаружил ни одного доказательства причастности Москвы к победе президента Дональда Трампа, о чем Мюллер официально объявил в апреле, когда обнародовал свой доклад. Чиновник признался, что, несмотря на потраченные 30 млн долларов бюджетных средств, он не нашел никаких признаков «сговора» Трампа с Россией.

Вскоре после этого российская компания «Конкорд», которую безосновательно обвиняли во «вмешательстве», подала в суд на спецпрокурора Мюллера и на генерального прокурора Уильяма Барра. Адвокат возглавляемой петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным компании уверен, что Барр и Мюллер преступили уголовный кодекс округа Колумбия — распространили информацию о подозрениях к российской компании, нарушив ее право на справедливый суд.

Отметим, что через несколько дней после после появления информации об обращении «Конкорда» в суд заместитель генпрокурора США Род Розенстайн ушел в отставку.