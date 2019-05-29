Мединский: привлечение частников сохранит объекты культурного наследия. ФАН-ТВ

Владимир Мединский министр культуры Российской Федерации принял участие в обсуждении вопроса о сохранении объектов культурного наследия. На площадке Общероссийского народного фронта прошло экспертное совещание, спикеры обсудили, как привести в нормальный вид памятники культуры.

Активисты Общероссийского народного фронта провели мониторинг объектов культурного наследия в 66 регионах страны. Было выявлено 43 памятника федерального и 124 памятника регионального значения, которые, по мнению общественников, необходимо сохранить, отреставрировать или восстановить. Среди них: купеческие лавки и жилые дома, графские усадьбы, здания ведомств, семинарий, гимназий, храмы и скульптурные композиции. Объекты требуют внимания. По словам министра культуры РФ, в этом вопросе необходимо привлечение частных инвесторов, необходимо установить форму частно-государственного партнерства.

«Во всем мире есть только одна модель, которая позволяет, действительно, восстановить все архитектурные памятники и содержать их в должном виде — это модель привлечения частника, это модель создания разных форм частно-государственного партнерства. При этом важно чтобы памятники не разрушались, не перестраивались, чтобы все охранные обязательства сохранились. Уже на протяжении многих лет министерство культуры старается изменить законодательство. Как нам сделать так, чтобы наши памятники восстанавливались не только бюджетным образом, но и с участием частных предпринимателей», — говорит Владимир Мединский, министр культуры Российской Федерации.

Участники экспертного совещания предлагали разные действия, которые бы помогли в сохранении объектов культурного наследия разработать для наиболее ценных памятников разработать единую федеральную программу сохранения, усилить контроль за соблюдением федерального закона «Об объектах культурного наследия народов РФ». Для этого создать дополнительный контрольный орган в составе министерства культуры, а при нем — институт общественных помощников на местах.

По итогам совещания было принято решение создать межведомственную группу, которая включит экспертов Народного фронта, представителей всех заинтересованных органов власти, общественных и научных организаций. Ее участники разработают комплексную схему по сохранению объектов культурного наследия. ОНФ станет общественной площадкой для обсуждения существующих в этой сфере проблем и разработки предложения.