Трехлетнего ребенка разыскивают в Кабардино-Балкарии

Нальчик, 29 мая. Спасатели и полиция разыскивают трехлетнего ребенка в Майском районе Кабардино-Балкарии. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ, ребенок пропал на берегу реки Черек.

Сообщение спасателям поступило в восемь часов вчера среды. Трехлетний ребенок пропал на берегу реки Черек на окраине города Майский.

В настоящее время в поисках задействованы десять спасателей Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы и Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС. Им помогают около тридцати полицейских.

Ранее в среду «Газета.ру» сообщала, что женщина бросила двух своих маленьких детей в подмосковном хостеле и сбежала. Прибывшая по вызову администрации полиция передала детей в больницу. В настоящее время мать детей разыскивают.