Украинцам предложили баллотироваться в депутаты от партии Зеленского

Киев, 29 мая. Команда украинского президента Владимира Зеленского предложила все желающим украинцам принять участие в конкурсе, по итогам которого будут отобраны кандидаты в депутаты по мажоритарному округу, баллотирующиеся от партии главы государства «Слуга народа».

«Ваша возможность изменить страну ― стать участником партии «Слуга народа»… Ищем достойных людей, которые поддержат курс команды. Только такие будут строить страну и отвечать перед гражданами… У вас есть четыре дня, чтобы предложить себя в качестве кандидата по мажоритарному округу», ― говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

В рамках кампании будут вестись поиск волонтеров как для избирательного штаба, так и для членов комиссий или наблюдателей. Целью данной программы является поиск «политических деятелей в будущем», которые имеют политические амбиции и «стремятся к быстрому развитию страны».

Ранее предполагалось, что очередные выборы в Верховную раду пройдут в октябре, однако после того, как президент распустил украинский парламент, был подписан указ о проведении досрочных выборов 21 июля этого года.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Кандидат от партии «Слуга народа» одержал победу во втором туре президентских выборов, заручившись поддержкой, по официальным данным ЦИК Украины, более 73% избирателей.