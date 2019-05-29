США будут добиваться всеобъемлющего соглашения с Ираном

Вашингтон, 29 мая. Соединенные Штаты будут добиваться всеобъемлющего соглашения с иранской стороной. Об этом рассказала официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.

По ее словам, Вашингтон продолжит оказывать максимальное давление на Тегеран.

«Чтобы не дать ему средств для продолжения деструктивной внешней политики и заставить режим вести переговоры по полномасштабной сделке, которая будет отвечать на весь спектр его злонамеренной деятельности», — заявила она.

Президент США Дональд Трамп 8 мая прошлого года объявил о выходе Вашингтона из соглашения о ядерной программе, которое было достигнуто в 2015 году «шестеркой» стран, куда входит и Россия. Глава Белого дома сообщил о восстановлении ограничительных мер против иранской стороны, в том числе в отношении тех стран, что сотрудничают с Тегераном.

Впоследствии высший совет национальной безопасности Ирана объявил Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией и назвал Штаты «государством — спонсором терроризма». На такой шаг Тегеран пошел после того, как Вашингтон признал террористической организацией элитные части Вооруженных сил Ирана — Корпус стражей Исламской революции (КСИР).

Ранее американский президент заявил, что, если Иран захочет начать переговоры с США, то он положительно воспримет это предложение. Глава Белого дома уточнил, что никто не хочет, чтобы «происходили ужасные вещи».