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Эксперты назвали самые выгодные направления для путешествий в июне

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Эксперты назвали самые выгодные направления для путешествий в июне

Москва, 29 мая. Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали самые выгодные направления для путешествий в июне.

По данным экспертов, что поездка в Крым является наиболее выгодным путешествием в июне. Две путевки в Крым сроком на десять дней будут стоить около 29 тысяч рублей. Стоимость путевки включает в себя авиаперелет в оба конца, трансфер и медицинскую страховку, а также проживание в отеле.

Самым дорогим туристическим направлением в июне оказалась Хорватия. Путевка на двоих в Хорватию будет стоить более 85 тысяч рублей. Две путевки в Тунис будут стоить порядка 65 тысяч рублей. Отдых для двоих на курортах Испании Кипра, Черногории и Италии обойдется в 60 тысяч рублей. Десятидневный тур на двоих в Грецию будет стоить 55 тысяч рублей. Две путевки  в Турцию или Болгарию будут стоить от 34 тысяч до 37 тысяч рублей.

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Автор: Артем Никулин
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