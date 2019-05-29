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ФАН-ТВ

«Мастера автобронетанковой техники-2019» соревнуются на полигоне в Подмосковье. ФАН-ТВ

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Министерство обороны РФ проводит Всеармейский этап конкурса «Мастера автобронетанковой техники-2019» на полигоне автомобильной базы в Московской области. На торжественном открытии выступили военнослужащие автобазы Минобороны и военнослужащие-женщины. Участники выполнили уникальную программу: показали экстремальное вождение на легковых штатных автомобилях, автошоу на бронеавтомобилях «Тигр» и автомобильный вальс на грузовых машинах «КамАЗ», «УРАЛ» и «УАЗ».

Первым этапом соревнования стали заезды индивидуальной и командной гонок. Состязаться будут между собой 18 команд и в общей сложности более 160 военнослужащих, а итоги конкурса подведут 1 июня.

«Вся история автомобильных войск свидетельствует о мужестве и героизме воинов-автомобилистов. Во времена ВОВ они самоотверженно выполняли свой долг, проявляли высокий профессионализм и преданность Родине. Особого уважения заслуживают достижения российских конструкторских коллективов и предприятий оборонной промышленности», — сказано в письме министра обороны России Сергея Шойгу.

 «Мастера автобронетанковой техники-2019» соревнуются на полигоне в Подмосковье. ФАН-ТВ

«Конкурс проходит на новом полигоне, который открылся сегодня, был специально создан для обеспечения процесса подготовки воинов-автомобилистов для вооруженных сил РФ. Условия конкурса не изменились с прошлым сезоном, лишь усложнилось выполнение некоторых нормативов», — отметил Сергей Бибик, начальник Главного автобронетанкового управления, генерал-майор.

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Автор: Дарья Шмелева
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