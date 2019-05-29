 «Мастера автобронетанковой техники-2019» соревнуются на полигоне в Подмосковье. ФАН-ТВ

Министерство обороны РФ проводит Всеармейский этап конкурса «Мастера автобронетанковой техники-2019» на полигоне автомобильной базы в Московской области. На торжественном открытии выступили военнослужащие автобазы Минобороны и военнослужащие-женщины. Участники выполнили уникальную программу: показали экстремальное вождение на легковых штатных автомобилях, автошоу на бронеавтомобилях «Тигр» и автомобильный вальс на грузовых машинах «КамАЗ», «УРАЛ» и «УАЗ».

Первым этапом соревнования стали заезды индивидуальной и командной гонок. Состязаться будут между собой 18 команд и в общей сложности более 160 военнослужащих, а итоги конкурса подведут 1 июня.

«Вся история автомобильных войск свидетельствует о мужестве и героизме воинов-автомобилистов. Во времена ВОВ они самоотверженно выполняли свой долг, проявляли высокий профессионализм и преданность Родине. Особого уважения заслуживают достижения российских конструкторских коллективов и предприятий оборонной промышленности», — сказано в письме министра обороны России Сергея Шойгу.