Зеленский обсудит проблемы угольной промышленности с СНБО

Киев, 29 мая. Президент Украины Владимир Зеленский созовет заседание Совета национальной обороны и безопасности, чтобы обсудить проблемы в угольной промышленности страны. Об этом в среду сообщила пресс-служба украинского президента.

«Мы сегодня услышали о проблемах, об условиях труда шахтеров, условиях безопасности. Понимаем, что очень сложный вопрос. Поэтому созываем СНБО», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что двое украинских горняков погибли при обвале породы в шахте в Львовской области. Правоохранительные органы Украины возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью». Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и распорядился выделить им 100 тыс. гривен (3,7 тыс. долларов).

Напомним, что в прошлом году по Украине прокатилась волна забастовок шахтеров, которые требовали погасить долги по зарплате. Обеспокоенный стачками Европейский союз направил на Украину специальную миссию, которая должна была ознакомиться ситуацией на рынке труда.

Украина в последние годы испытывает энергодефицит из-за отказа от прямой закупки российской нефти (вместо этого страна приобретает реверс российской же нефти, но уже из Европы и за большую цену), а также — от закупок угля из Донбасса. Чтобы компенсировать потерю угля из ДНР и ЛНР, Киев был вынужден заключать контракты с другими странами и везти уголь морем. Так, например, в свое время украинские ТЭЦ снабжали углем США и ЮАР. В феврале этого года украинские СМИ сообщили о том, что запасы угля, газа и мазута в стране на исходе.