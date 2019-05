Sony назвала дату выхода экшн-игры Death Stranding

Токио, 29 мая. Японская транснациональная корпорация Sony провела трансляцию игры Death Stranding, над разработкой которой работает геймдизайнер и сценарист Хидео Кодзима.

Трансляцию можно было посмотреть на стриминговом сервисе Twitch. Причем в ходе нее представители компании назвали дату выхода экшн-игры. Согласно сообщению, она поступит в продажу 8 ноября текущего года.

Death Stranding выйдет на платформе PlayStation 4 и уже доступна для предзаказа. В трансляции показали, как будут выглядеть сцены боев и перестрелок. События игры разворачиваются в открытом постапокалиптическом мире.

Образ главного героя по имени Сэм Бриджес сыграл Норман Ридус, известный широкой публике по работе над фильмом «Святые из Бундока». Антагониста в проекте исполнил Мадс Микельсен. На его счету роли в сериале «Ганнибал» и картинах «Доктор Стрендж», «Король Артур», «Казино Рояль» и «Изгой-один. Звездные войны: Истории».

На официальной странице PlayStation в микроблоге Twitter появился трейлер экшн-игры.

