Sony назвала дату выхода экшн-игры Death Stranding

Токио, 29 мая. Японская транснациональная корпорация Sony провела трансляцию игры Death Stranding, над разработкой которой работает геймдизайнер и сценарист Хидео Кодзима.

Трансляцию можно было посмотреть на стриминговом сервисе Twitch. Причем в ходе нее представители компании назвали дату выхода экшн-игры. Согласно сообщению, она поступит в продажу 8 ноября текущего года.

Death Stranding выйдет на платформе PlayStation 4 и уже доступна для предзаказа. В трансляции показали, как будут выглядеть сцены боев и перестрелок. События игры разворачиваются в открытом постапокалиптическом мире.

Образ главного героя по имени Сэм Бриджес сыграл Норман Ридус, известный широкой публике по работе над фильмом «Святые из Бундока». Антагониста в проекте исполнил Мадс Микельсен. На его счету роли в сериале «Ганнибал» и картинах «Доктор Стрендж», «Король Артур», «Казино Рояль» и «Изгой-один. Звездные войны: Истории».

На официальной странице PlayStation в микроблоге Twitter появился трейлер экшн-игры.

Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила о том, что презентация новой игровой консоли Sony PlayStation 5 состоится не раньше апреля 2020 года. По предварительным данным, стоимость новой приставки составит около 500 долларов.

Также стало известно, что приставка будет оснащена твердотельным накопителем. Кроме того, новая консоль получит процессор AMD Ryzen и видеокарту Radeon Navi, которая поддерживает трассировку лучей, а ее максимальное разрешение достигнет 8К.