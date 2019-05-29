Эксперт оценил своевременность отставки спецпрокурора Мюллера
Москва, 29 мая. Спецпрокурор США Роберт Мюллер, несмотря на четкую задачу найти основания для обвинения президента Дональда Трампа, их не нашел, однако это не означает, что к Трампу больше нет вопросов, заявил политолог-американист Михаил Синельников-Оришак, комментируя увольнение Мюллера из Минюста.
Политолог в интервью RT напомнил, что 74-летний Мюллер «сделал свое дело, то, для чего его и назначали». По мнению эксперта, после расследования в отношения Трампа «оставаться в Минюсте для него было бы некорректно».
При том Синельников-Оришак добавил, что «это абсолютно нормальная отставка».
«Просто Мюллер, несмотря на свою четкую задачу найти основания для обвинения, их не нашел», — подытожил эксперт.
Информацию об увольнении Мюллера уже прокомментировал Трамп. В своем микроблоге в Twitter он в очередной раз подчеркнул, что никаких доказательств не было.
«Дело закрыто! Спасибо», — резюмировал американский президент.
Ранее в среду Мюллер объявил о закрытии своего офиса спецпрокурора и уходе из министерства юстиции. После отставки чиновник намерен заняться свой личной жизнью, передавала «Газета.ру».
Американские власти обвинили Россию во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году. Правоохранительные органы начали масштабное расследование, которое возглавил Мюллер. Расследование продолжалось 22 месяца; за это время на него было потрачено порядка 30 млн долларов американских налогоплательщиков.
Расследование завершилось провалом: Мюллер был вынужден официально заявить, что никакого сговора между президентом США Дональдом Трампом и Россией не было.
Под незаконные обвинения со стороны Мюллера попала российская компания «Конкорд», принадлежащая петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину. Юристы компании обратились в суд с требованием привлечь к уголовной ответственности генпрокурора США Вильяма Барра и Мюллера. По словам истца, американские чиновники нарушили его право на справедливый суд, когда озвучили свои подозрения, не предоставив никаких доказательств.