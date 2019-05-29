Российские космонавты забрали провисевшее 10 лет за бортом МКС полотенце
Москва, 29 мая. Российские космонавты забрали полотенце, которое десять лет висело на внешней стороне Международной космической станции (МКС).
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин, выполнили выход в открытый космос с борта МКС. После работы в открытом космосе космонавты забрали полотенце, которое висело на внешней стороне станции на протяжении десяти лет.
Полотенце в открытом космосе оставил российский космонавт около 10 лет назад. Полотенце использовалось для удаления загрязнений со скафандров во время работы за бортом МКС. В ходе сегодняшнего выхода в открытый космос Кононенко с Овчининым сложили полотенце в специальный контейнер, который будет доставлен Землю, где его изучат специалисты.
Кроме того, во время работы за бортом МКС Кононенко и Овчинину необходимо осуществить установку дополнительных поручней на внешней стороне станции, а также почистить иллюминаторы в одном из модулей и взять пробы-мазки с поверхности МКС.
Также Кононенко и Овчинин поздравили советского космонавта Алексея Леонова с 85-летием. Российские космонавты вышли в открытый космос с фотографией Леонова, после чего обратились к юбиляру с поздравительной речью. Кононенко и Овчинин отметили, что решили посвятить сегодняшний выход в космос Алексею Леонову, пожелав ему крепкого здоровья и благополучия.
Стоит отметить, что Алексей Леонов является первым человеком, который совершил выход в открытый космос в марте 1965 года.