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Главы МИД Франции и Германии встретятся с Зеленским в Киеве 30 мая

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Главы МИД Франции и Германии встретятся с Зеленским в Киеве 30 мая

Париж, 29 мая. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и его немецкий коллега Хайко Маас 30 мая планируют посетить Киев, чтобы провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в среду заявила пресс-служба МИД Франции.

«Этот визит позволит выразить постоянную поддержку Франции и Германии Украине в этот важный период​​​. Франция и Германия активно выступают за разрешение конфликта на востоке Украины в рамках так называемого нормандского формата», — говорится в сообщении.

Французское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что Париж, как и Берлин, по-прежнему привержены процессу реформ, которые осуществляются на Украине, и настаивают на их продолжении.

Ранее сообщалось, что новый президент Украины Владимир Зеленский 4 июня планирует совершить свою первую поездку в Брюссель в качестве официального лица. Глава государства встретится с председателем Европейского совета Дональдом Туском и руководителем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Также не исключено, что Зеленский проведет переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире Североатлантического альянса.

 

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Автор: Антон Соколов
Источник: Министерство иностранных дел Франции
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