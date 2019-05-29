МВД РФ существенно сократило перечень потенциально опасных пород собак
Москва, 29 мая. МВД России существенно сократило перечень потенциально опасных пород собак. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.
По ее словам, из федеральных органов исполнительной власти и общественных организаций поступили предложения по уменьшению количества пунктов в списке. На основе обращений проект постановления правительства был доработан.
«С учетом мнения экспертного сообщества перечень потенциально опасных собак сокращен до 13 позиций», — цитирует Волк пресс-служба МВД России.
Официальный представитель министерства отметила, что доработанная инициатива уже размещена на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Напомним, в начале марта ведомство обнародовало список потенциально опасных собак, таковыми, согласно документу, признали 69 пород. В перечень попали немецкая и кавказская овчарки, доберман Владека Рошины, доберман-пинчер, ирландский волкодав и другие. Как отметили представители ведомства, приравниваются к потенциально опасным и их гибриды, а также метисы.
Впоследствии было принято решение сократить этот список. При этом председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и вовсе заявил, что «опасных пород не бывает, бывают просто опасные хозяева». Он указал, что, по мнению специалистов, в том числе и кинологов, есть набор пород, «которые являются специфическими и выведены для определенных мероприятий».
Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев назвал лучшие породы собак для защиты владельцев и охраны квартиры.