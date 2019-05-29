Ограбивший благотворительный фонд мужчина пойдет под суд в Кемеровской области

Кемерово, 29 мая. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении трех мужчин, завершилось в городе Юрге Кемеровской области. Один из фигурантов ограбил благотворительный фонд и присвоил деньги, предназначавшиеся для оплаты операции местной жительнице.

По данным обвинения, 28-летний мужчина совершал преступления примерно раз в месяц. В феврале прошлого года злоумышленник ограбил своего знакомого в подъезде общежития, похитив 2,5 тысячи рублей. Пострадавший ранее отбывал наказание в колонии вместе с обвиняемым.

В марте 2018 года мужчина проник в помещение благотворительного фонда. Здесь он похитил 17 тысяч рублей, отложенных на операцию, а также ноутбук, камеру и штатив, принадлежащие директору и работникам учреждения. Стоимость украденного имущества оценивается в 40 тысяч рублей.

В апреле прошлого года обвиняемый украл пару ботинок в торговом центре. Ущерб составил 7 тысяч рублей. А в мае в компании подельников злоумышленник слил бензин из припаркованного во дворе автомобиля.

Обвиняемого и его сообщников удалось задержать в июле 2018 года во время попытки похитить имущество из торгово-сервисного центра. Сумма ущерба составила 9 тысяч рублей. Теперь злоумышленники отправятся под суд, сообщает «Газета Кемерова».