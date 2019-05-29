Косачев заявил, что Косово вышло из-под контроля Запада

Москва, 29 мая. Россия может оказать помощь Сербии в вопросе обеспечения региональной безопасности. Об этом в среду заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

«Запад не поощряет власти Косово идти на столкновения с Сербией, но Косово уже вышло из-под контроля западных кураторов, это крайне опасная ситуация», — отметил он, выступая в эфире радио «Вести ФМ».

Сенатор не исключил, что иметь дело с последствиями ошибок Запада, вероятнее всего, снова придется Сербии. Однако в этот раз Москва готова оказать Белграду содействие, если получит соответствующее обращение.

Косачев добавил, что нынешнее обострение ситуации на Балканах стало результатам политики западных стран, которые поощряют сепаратизм.

Напомним, что накануне косовский спецназ вторгся на север Сербии и арестовал более 20 человек. Среди арестованных оказался российский сотрудник Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (UNMIK) Михаил Краснощеков. При этом поступали данные, что полицейские избили россиянина во время задержания, в связи с чем последний был госпитализирован.

После того, как МИД России и Миссия ООН в Косово выпустили заявления, Приштина освободила дипломата из-под стражи.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини отметила, что «темные силы прошлого» могут вновь вернуться на Балканы, подразумевая, вероятнее всего, Югославскую войну, которая закончилась бомбардировкой Югославии силами НАТО и развалом страны.