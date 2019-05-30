Сирия, 30 мая. ВКС РФ и ВВС САР нанесли удары по «Джебхат ан-Нусре»1*** на юго-западе провинции Идлиб. Боевики спровоцировали новые пожары в долине Аль-Габ в Хаме очередными обстрелами. Глава МИД Франции заявил о 450 своих гражданах, удерживаемых курдами на северо-востоке САР, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели боевые вылеты против террористов в предместьях населенного пункта Аш-Шейх Мустафа.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: открыли ответный огонь по расположениям джихадистов на окраинах Кафр Зеты; оказались под ракетным обстрелом боевиков в долине Аль-Габ.

Курды: удерживают порядка 450 французских граждан в своих тюрьмах и лагерях на северо-востоке САР.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): подверглась налетам сирийских вертолетов в горном районе Джебель Аз-Завия.

Провинция Дейр-эз-Зор

Родственник местного жителя по имени Ассари Аль-Мутар, который был убит несколько дней назад подпольными ячейками «Исламского государства»1, опроверг информацию о том, будто бы боевики выплатил ему компенсацию в размере 12 тысяч долларов и принесли извинения за свое преступление. Ранее такие сведения опубликовал один из связанных с ИГ1 источников. Близкий убитого сообщил агентству DeirEzzor24, что эта история полностью выдумана и не имеет ничего общего с действительностью и что вся семья Аль-Мутара была очень удивлена и расстроена ​​распространением этих ложных данных, о которых они до этого не слышали. Мужчина погиб во время нападения «спящих ячеек» ИГИЛ1 на курдских бойцов Сирийских демократических сил (SDF)**** на рынке в городе Дарнадж к юго-востоку от Дейр-эз-Зора. Аль-Мутар работал там мясником.

Провинция Идлиб

Самолеты ВКС РФ возобновили бомбардировки опорных пунктов террористов в южной части провинции Идлиб. По сведениям Twitter-ресурса Macro Media Center, авиаударам подверглись военные объекты джихадистских бандгрупп в предместьях населенного пункта Аш-Шейх Мустафа. Информации о причиненном радикалам уроне оппозиционный канал не приводит.

Сирийские вертолеты совершили боевой вылет в районе поселения Ахсим, расположенного в горной местности Джебель Аз-Завия к юго-западу от административного центра региона. Об этом сообщил местный новостной ресурс в Twitter IDLIB PLUS. Данные о масштабе ущерба, нанесенного исламистам «Джебхат Фатх аш-Шам» и другим боевикам, базирующимся в этой местности, в настоящее время выясняются.

Провинция Хама

Артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) открыли огонь по укрепрайонам боевиков-исламистов в окрестностях Кафр Зеты к северу от Хамы, передает информагентство Baladi News. Обстрелам подверглись позиции террористов, расположенные вдоль периметра города. Данные действия правительственных сил носят ответный характер, поскольку местные радикалы не прекращают ударов по объектам войск САР и жилым кварталам, несмотря на действие в буферной зоне так называемого Большого Идлиба гуманитарной паузы. Кафр Зета относится к Аль-Латаминскому выступу, который исламисты удерживают почти с самого начала вооруженного конфликта в Сирии — с 2012 года.

Террористы в нарушение режима без огня выпустили несколько ракет в направлении города Шатах, находящегося в долине Аль-Габ на северо-западе Хамы. Согласно данным Twitter-канала (@SyriawatanNews), падения снарядов спровоцировали новые пожары в этой местности, в том числе в непосредственной близости от самого населенного пункта.

Провинция Хасака

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что порядка 450 французских граждан в настоящее время удерживаются курдскими бойцами или содержатся в лагерях беженцев в захваченных «Демократическими силами» районах Северо-восточной Сирии. Часть из них составляют члены «Исламского государства» и члены их семей, в том числе дети. Как подчеркнул глава МИД Франции, только последние из так или иначе связанных с ИГ лиц могут вернуться на родину, в случае если являются сиротами или при согласии матери. Однако выход беженцев из «Аль-Хола», одного из крупнейших лагерей региона, серьезно затруднен из-за радикалов SDF. При этом гуманитарные условия там близки к катастрофическому уровню.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)