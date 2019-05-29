Вашингтон, 29 мая. Спецпрокурор США Роберт Мюллер оставил свой пост и ушел из министерства юстиции вскоре после того, как российская компания «Конкорд» направила иск с требованием привлечь чиновника к ответственности.

Спецпрокурор Роберт Мюллер в среду созвал пресс-конференцию, на которой объявил о своем уходе в отставку. Он признался, что не мог никому предъявить никаких обвинений, поскольку не нашел доказательств.

Ранее российская компания «Конкорд», безосновательно обвиняемая представителями американского Минюста во «вмешательстве» в выборы, подала в суд на генпрокурора Уильяма Барра и спецпрокурора Роберта Мюллера. Адвокат возглавляемой петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным компании уверен, что генеральный Барр и Мюллер преступили уголовный кодекс округа Колумбия - распространили информацию о подозрениях к российской компании, нарушив ее право на справедливый суд.

Расследование о якобы имевшем место «вмешательстве России» в американские выборы возглавлял лично Мюллер. На расследование были брошены огромные ресурсы: за 22 месяца было потрачено около 30 млн долларов, однако все завершилось провалом. В конечном счете спецпрокурор был вынужден признать, что никаких доказательств существования «сговора» между Трампом и Москвой нет.

После провала расследования стало очевидно, что Мюллеру придется понести ответственность за ложные обвинения в адрес компании «Конкорд».

Примечательно, что через несколько дней после появления информации об обращении «Конкорда» в суд заместитель генпрокурора США Род Розенстайн подал в отставку.