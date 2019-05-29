Потеряв «русский след», спецпрокурор США Мюллер сбежал со своего поста после требований «Конкорда»

Итак, провальное расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по поиску «русского следа» пришло к своему логическому завершению. Выступая перед журналистами, Мюллер признал свое фиаско, заявив, что подает в отставку, закрывает офис и покидает министерство юстиции США. Тем самым он недвусмысленно дал понять, что его расследование о якобы «вмешательстве» Москвы в американские выборы 2016 года, которое длилось 22 месяца и на которое ушли миллионы долларов американских налогоплательщиков, окончилось полным провалом. Никаких доказательств «вины» России предъявлено не было, отпало и нелепое обвинение в якобы «сговоре» между президентом США Дональдом Трампом и Москвой.

Последней каплей, вынудившей спецпрокурора позорно бежать, стало требование российской компании «Конкорд» привлечь Мюллера и генпрокурора США Вильяма Барра к уголовной ответственности за незаконное разглашение материалов дела.

Побегу Мюллера предшествовало обращение 22 мая президента США Дональда Трампа к демократическому меньшинству в Конгрессе. Трамп обвинил партию-оппонента в попытке возобновить расследование Мюллера по теме президентских выборов 2016 года. Хозяин Белого дома назвал «разочарованием» итоги самого расследования и отметил, что попытка возобновить его приведет к тем же нулевым результатам.

«Так нельзя — это плохо для нашей страны!» — эмоционально завершил свое обращение президент США.

Впрочем, кроме эмоций в заявлении Трампа есть интересный момент: по его словам, во время подготовки своего доклада Мюллер изучил 1,4 млн документов. Однако по одному только делу т.н. «русских троллей» в суде находится около 4 млн документов, что в разы превосходит названное спецпрокурором число. Таким образом, выводы Мюллера основываются лишь на части первичной информации, а значит, носят предвзятый характер.

Ничтожный результат

За два с половиной года работы специальной следственной группы Роберта Мюллера его подопечные подготовили и передали в суды различных инстанций более трех десятков персональных дел. Это привело к тому, что начальное расследование, которое Мюллер позиционировал как процесс о «вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году», распалось на несколько слабо связанных между собой процессов. При этом «русский след» в отдельных процессах против американских политиков, адвокатов, политтехнологов и чиновников не просто не прослеживался — он там начисто отсутствовал.

Столь откровенный бардак в ведении следствия связан с несколькими моментами.

С одной стороны, поставленная задача найти «русских за Трампом» была предельно неконкретна и политизирована — Мюллер искал любые контакты президентского окружения с людьми, имеющими русские фамилии или российское происхождение. Дело обернулось курьезом: ни один даже «условно-русский» на скамью подсудимых так и не сел, зато граждане США наговорили друг на друга столько, что семеро из них оказались на тюремных нарах.

Вторым моментом было желание спецпрокурора максимально быстро продвигать процесс вперед — даже в ущерб логике. Это стремление вылилось в то, что обвиняемых стали принуждать к сделке со следствием: одних под угрозой расправы, других — через обещание помиловать в случае сотрудничества. Подобная тактика привела к предсказуемому результату: хотели судить «русских агентов», а по показаниям добровольных свидетелей получили в качестве подсудимых команду казнокрадов, неплательщиков налогов и людей, «противодействовавших следствию».

Из-за того, что мандат спецпрокурора имел лимитированный по времени характер, Мюллер пренебрег не только кропотливым сбором доказательств, но и разумным процессуальным ходом, когда бы обвинения выносились в рамках судов общей юрисдикции. Вместо этого он пошел путем быстрого выдвижения обвинений через так называемое Большое жюри — суд присяжных, который лишь определяет состав преступления, не производя расследование по существу и во всех деталях. Из-за такого «правосудия по-американски» львиная доля вердиктов Большого жюри рассыпалась в судах.

Напомним, изначально стараниями Мюллера через Большое жюри были проведены 34 человека, получивших обвинения в федеральных преступлениях. Однако лишь семеро из них — только каждый пятый! — в итоге признали себя виновными или были осуждены. Среди них — бывший руководитель избирательной кампании Трампа Пол Манафорт, бывший советник по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн и бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн. Но даже в их итоговых приговорах не фигурировало никаких «русских»: этих «отставников» судили по совсем иным обвинениям.

А что же оставшиеся 27 фигурантов дела о «вмешательстве» России в выборы в США? С ними у Мюллера случился откровенный провал: начальное решение Большого жюри о возбуждении дел против этих людей так и не удалось отстоять в судах. Иными словами, обвинения против них оказались, по сути, фальшивкой.

Где соврал Мюллер

В заявлении Трампа прозвучала реальная оценка сделанного Мюллером: спецпрокурор лишь «прошелся по верхам», чтобы выбрать максимально соответствующие целям его мандата свидетельские показания, документы и эпизоды — и «слепил» из них нужные ему обвинения. Отсюда число в 1,4 млн документов, составляющих лишь небольшую часть задействованных в расследовании материалов. Остальной массив доказательств спецпрокурор США просто не смотрел или не учитывал, намереваясь, видимо, разбираться с ним уже непосредственно в судах.

Похоже, надежда у Мюллера была, что «мельница правосудия» затянет в себя первых обвиняемых, а дальше они начнут рассказывать о своих тайных связях с «русскими троллями» и «офицерами ГРУ». После чего спецпрокурор просто сидел бы в офисе и подшивал к обвинениям против Трампа все новые откровения функционеров его предвыборного штаба.

Однако на деле все пошло иначе. Грешков у представителей высшего эшелона американского истеблишмента действительно оказалось предостаточно, но к России они отношения не имели. Поэтому значительную часть «первички» из своего итогового доклада Мюллеру пришлось стыдливо прятать, а его отчет генпрокурору Вильяму Барру выглядел как «Черный квадрат»: целые страницы в нем представляли собой вымаранные строки.

Такой непрофессионализм команды Мюллера не может не пугать Трампа. Но еще большее впечатление на президента должны были произвести те самые лакуны в докладе, которые он, разумеется, прочитал. В закрытой части итогов расследования и в «опущенных» Мюллером документах хозяин Белого дома наверняка обнаружил целый ворох нелицеприятных подробностей о своей предвыборной кампании, которые находятся где-то в «серой» зоне американских законов и обычаев.

Эти эпизоды наверняка не касаются «русского следа» — в противном случае Мюллер однозначно использовал бы их в своих обвинительных представлениях для судов и Большого жюри. А вот откровенно подпортить кровь республиканцам их «грязное белье» вполне может. Поэтому-то Трамп категорически против допуска демократов к материалам дела.

Таким образом, представляется доказанным, что вся активность в американских и прозападных русскоязычных масс-медиа вокруг так называемого «вмешательства русских в американские выборы» является вымыслом, созданным исключительно для решения внутриполитических американских проблем. Формирование образа врага из России, ее граждан и компаний, является основой современной политики США.

Примечательно, что именно такой вывод содержится и в заявлении пресс-службы российской компании «Конкорд», возглавляемой петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. В США компанию преследуют в судебном порядке, бездоказательно обвиняя во вмешательстве в американские выборы.

«Хотим подчеркнуть, что данные публикации имеют спланированный характер, координируются некими лицами в спецслужбах и государственных органах США и направлены на демонизацию компании «Конкорд» и формирование образа врага США с целью не допустить справедливого судебного разбирательства, а также оказать давление на присяжных в рамках судебного разбирательства США против «Конкорда», — говорится в заявлении пресс-службы компании. — Более года компания «Конкорд» пытается узнать суть обвинения или получить какие-либо доказательства по делу. Однако доказательства не предоставляются, из чего можно с уверенностью предположить, что доказательства отсутствуют либо сфальсифицированы. Именно в целях недопущения «Конкорда» к ознакомлению с материалами дела вышеупомянутые ресурсы, часть из которых принадлежит или возглавляется преступными сообществами, ведут скоординированную кампанию по демонизации компании «Конкорд» и ее владельца».

Напомним, адвокат «Конкорда» Эрик Дюбелье ранее потребовал привлечь спецпрокурора Мюллера и генпрокурора США Барра к уголовной ответственности. Адвокат обратил внимание на то, что Мюллер и Барр нарушили правила уголовного кодекса округа Колумбия 57.7, обнародовав информацию и поделившись мнениями относительно виновности обвиняемого и доказательств, рассматриваемых в рамках уголовного дела. Как отмечает юрист, этими действиями Мюллер и Барр нарушили право «Конкорда» на справедливый суд.

Судя по всему, именно после этих законных требований «Конкорда» Мюллер, испугавшись ответственности, сбежал с поста спецпрокурора. Скорее всего, он небезосновательно опасается грядущего наказания за предъявление ложных обвинений.

Таким образом, как мы видим, мыльный пузырь дела Мюллера с треском лопается на наших глазах.