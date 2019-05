Одномоторный самолет упал в океан у побережья Нью-Джерси

Нью-Йорк, 29 мая. Легкий одномоторный самолет упал в океан в районе мыса Кейп-Мэй у побережья американского штата Нью-Джерси.

Инцидент произошел в США в среду около полудня. Очевидцам удалось запечатлеть на видео последние секунды полета воздушного судна над водой.

Самолет летел на высоте всего нескольких метров над океаном, а затем упал в воду.

К месту катастрофы оперативно отправились два катера береговой охраны, а также спасательный вертолет. Информация о пострадавших в результате инцидента уточняется.

NEW VIDEO: Viewer Jacqueline Morroni of Villas, N.J. captured the moments before a small plane crashed into the ocean in Cape May. https://t.co/NtXz4MkwEV pic.twitter.com/vppBeTW3Lv