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Одномоторный самолет упал в океан у побережья Нью-Джерси

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Одномоторный самолет упал в океан у побережья Нью-Джерси

Нью-Йорк, 29 мая. Легкий одномоторный самолет упал в океан в районе мыса Кейп-Мэй у побережья американского штата Нью-Джерси.

Инцидент произошел в США в среду около полудня. Очевидцам удалось запечатлеть на видео последние секунды полета воздушного судна над водой.

Самолет летел на высоте всего нескольких метров над океаном, а затем упал в воду. 

К месту катастрофы оперативно отправились два катера береговой охраны, а также спасательный вертолет. Информация о пострадавших в результате инцидента уточняется. 

Ранее в среду стало известно о крушении легкомоторного самолета в Канаде. Инцидент произошел в окрестностях города Уайтхорс. Самолет направлялся в Анкоридж, однако вскоре после взлета потерпел аварию. В результате произошедшего погибли два человека.

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Автор: Екатерина Кухарева
Источник: ABC
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