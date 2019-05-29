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Росгвардия задержала вора, укравшего мясо для шашлыка в Кемеровской области

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Росгвардия задержала вора, укравшего мясо для шашлыка в Кемеровской области

Новокузнецк, 29 мая. Сотрудники Росгвардии задержали находящегося в федеральном розыске вора в городе Новокузнецке Кемеровской области. Мужчина пытался вынести из магазина продукты для приготовления шашлыка, сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

Инцидент произошел в торговой точке, расположенной на улице Ленина. Злоумышленник собирался покинуть магазин с неоплаченными продуктами. Администратор учреждения сначала пыталась преградить путь мужчине, а затем нажала «тревожную» кнопку.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали 31-летнего мужчину, который ранее был неоднократно судим и находился в федеральном розыске за кражу в Осинниках. Около месяца злоумышленник скрывался от правосудия в Междуреченске, однако накануне решил посетить родной город, чтобы поесть шашлыка с друзьями. Денег на продукты у мужчины не оказалось, и он решил похитить мясо из магазина, сообщает «Газета Кемерова». Задержанного передали полиции для дальнейшего разбирательства.

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Автор: Василиса Бойко
Источник: Пресс-служба Росгвардии
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