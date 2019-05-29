Названа дата премьеры нового седана Bentley Flying Spur
Москва, 29 мая. Британская автомобилестроительная компания Bentley раскрыла технические детали нового поколения седана Flying Spur.
Презентация новинки запланирована на 11 июня. Сендан получит полноуправляемое шасси. Судя по появившимся в Сети фотографиям, автомобиль станет разновидностью модели Continental GT и унаследует от нее общую пластику кузова у двухдверок, однако будут различия в деталях. В частности, речь идет о ином переднем бампере и более короткой крышке капота. Новинка перейдет на базу Porsche Panamera.
В системе полного привода машины предусмотрен полностью заднеприводный режим, а подвеска получит функцию изменения жесткости.
Ранее сообщалось, что эксперты американского автомобильного портала Carscoops назвали российские автомобили Aurus конкурентами Bentley и Rolls-Royce.