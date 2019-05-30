Сирия, 30 мая. «Тахрир Аш-Шам» готовит химатаку на западных окраинах Алеппо. Анкара наносит удары по курдам на севере Ирака. Террористы ИГ1 продолжают вылазки в зонах контроля SDF**** в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили боевые вылеты совместно с ВВС Сирии на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: оказались под огнем боевиков в северной части Хамы.

«Исламское государство»1: подозревается в организации двух взрывов в Восточном Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир Аш-Шам»: готовит новую провокацию с использованием химоружия на окраинах Алеппо; подверглась авиаударам ВВС Сирии в западной части Алеппо.

Курды: провели рейды в трех городах провинции Дейр-эз-Зор; пережили взрыв на севере Хасаки; обвинили протурецких боевиков в казни мальчика, похищенного в городе Азаз в Алеппо неделю назад; лишились главы разведывательной службы SDF**** в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции: задействовали авиацию для бомбардировки позиций курдов в Иракском Курдистане.

ВС Ирака: ликвидировали 10 джихадистов ИГ и их военную технику в провинции Салах Эд-Дин и 14 боевиков в Ниневии.

Провинция Алеппо

В западной части Алеппо накануне продолжились столкновения между правительственными силами и бандгруппами вооруженной оппозиции, связанными с «Джебхат Ан-Нусрой»1***. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (MMCSYR), сирийские ВВС осуществляли боевые вылеты в зонах контроля исламистов, нанося авиаудары по их военным объектам недалеко от населенных пунктов Хан Аль-Асал и Аль-Каммари. Сведений о нанесенном боевикам уроне все еще не поступало.

Между тем сирийский правозащитник Ахмад Казем заявил о готовящейся провокации джихадистов с применением химического оружия. Стало известно о том, что «Тахрир Аш-Шам» перебрасывает военную технику и боеприпасы к населенному пункту Аль-Мансура. Далее исламисты закладывают в предназначенные для проведения налета ракеты и автомобили отравляющие вещества, в том числе запрещенные международной конвенцией хлор и белый фосфор. Как отмечалось, в организации химатаки на линии разграничения сил «Нусра» намеревается обвинить Сирийскую арабскую армию (САА).

Во второй половине дня вновь вспыхнули междоусобные стычки в рядах вооруженной оппозиции в городе Азаз на севере Алеппо. Медиапортал Arabi Today заявлял о том, что столкновения членов двух протурецких бригад, действующих в составе «Сирийской свободной армии»** (ССА), привели к потерям с обеих сторон.

Поступили сведения об обнаружении тела мальчика, похищенного неизвестными с целью получения выкупа неделю назад. В соответствии с данными курдского новостного агентства Kurdistan 24, ребенок был казнен боевиками бандгрупп, выступающих при поддержке Турции, вслед за двумя своими родственниками, которые также были взяты в плен. Турецкие источники, в свою очередь, заявляли о том, что к похищению причастны курдские радикалы, действующие в рамках операции «Гнев оливок».

Провинция Дейр-эз-Зор

На восточном берегу реки Евфрат на занимаемой курдами территории вновь велись поиски боевиков «Исламского государства», осуществляющих подпольную детальность. Как передавал Twitter-канал (DeirEzzor24), сперва рейды прошли в населенном пункте Абу Ан-Нитель, затем «Демократические силы Сирии»**** (SDF) провели обыски в городах Аль-Хаваидж и Аль-Мухаймида.

Несмотря на попытки курдов искоренить подпольные ячейки ИГ, их вылазки в регионе продолжились. Так, по информации новостного портала Step News Agency, террористы подозреваются в организации взрыва в населенном пункте Аз-Зер, жертвами которого стали два человека. Напомним, СВУ было установлено в автомобиле «демократических сил». Также поступила информация об убийстве главы разведывательной службы SDF недалеко от населенного пункта Сувейдан-Джазира.

Вечером военный источник в сети Twitter (Yq105) заявил о том, что в результате еще одного взрыва у города Дибан были убиты или ранены пять курдских бойцов. Вероятно, впоследствии это побудило силы международной коалиции направить к Дибану дополнительные подразделения.

Провинция Идлиб

В течение дня в Южном Идлибе не прекращались боевые вылеты ВВС Сирии и ВКС России. Агентство новостей Baladi-News передавало, что военные самолеты союзников были замечены в районе населенных пунктов Хан-Шейхун, Хубейт, Мсейбин, Кминас, Аль-Бара и Тармала. Как отмечалось, объединенные силы авиации преследовали цель нанесения боевикам как можно большего урона, дабы вынудить их приостановить постоянные обстрелы городов, подконтрольных правительственным подразделениям. Во второй половине дня стало известно о том, что радикалы «Хайят Тахрир Аш-Шам» понесли потери как в живой силе, так и в военной технике.

Провинция Хама

Несмотря на потери в Идлибе, исламисты незаконных бандгрупп, дислоцирующиеся на севере Хамы, продолжили вести огонь по территориям, занимаемым Сирийской арабской армией (САА). Информагентство SANA News передавало, что на этот раз обстрелам подверглись города Камхана, Тель-Сальхаб и Скальбия, в результате чего погибла женщина, тогда как еще три человека были ранены. Кроме того, поступали данные о том, что разорвавшиеся снаряды исламистов стали причиной пожаров на сельскохозяйственных угодьях.

В свою очередь ВВС Сирии активизировали боевые вылеты на границах «Большого Идлиба». Новостной портал Baladi-News передавал, что авиаудары пришлись по местам базирования боевиков на подступах к населенному пункту Ас-Сармания.

Провинция Хасака

В перовой половине дня прогремел взрыв в северной части региона. По данным военного источника в сети Twitter (EuphratesPost), автомобиль «Демократических сил Сирии» (SDF) подорвался на бомбе, заложенной на обочине дороги к востоку от города Камышлы. До сих пор не поступало никаких сведений о возможных жертвах среди курдских бойцов. В установке СВУ подозреваются джихадисты «Исламского государства», действующие в составе «спящих ячеек».

Снова сообщалось о пожарах в зонах контроля SDF. Twitter-канал (modar28) передавал, что серьезный урон был нанесен сельскохозяйственным землям в районе населенных пунктов Тель-Хамис и Аль-Мардж.

Ирак

Вооруженные силы Турции приступили к полномасштабным боевым действиям в Северном Ираке. Согласно данным Telegram-канала (astramilitarum), турецкая авиация нанесла удары по расположениям курдов из Рабочей партии Курдистана (РПК) в приграничной зоне на севере провинции Дахук. Таким образом, Анкара подкрепила свои заявления о начале военной операции в Иракском Курдистане. Напомним, Минобороны Турецкой Республики сообщило о том, что целью кампании является ликвидация террористической угрозы и уничтожение укреплений курдских радикалов.

Между тем в провинции Салах Эд-Дин отмечались боевые вылеты иракских военных самолетов. По информации новостного портала портал Al Sumaria News, авиаудары ВВС Ирака привели к ликвидации по меньшей мере десяти боевиков ИГ, а также их военной техники поблизости от нефтяного поля Аллас. Кроме того, сообщалось об уничтожении 14 террористов в городе Мосул в Ниневии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)