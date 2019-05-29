Сирия, 29 мая. Курды запретили использование мотоциклов в городе Ракка. Международная коалиция передислоцировала подкрепление к городу Дибан в Дейр-эз-Зоре. Жители обвиняют протурецких боевиков в уничтожении лесов в Африне, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли урон «Ан-Нусре»*** во время артобстрелов в Южном Идлибе.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): обвиняется в уничтожении лесов в кантоне Африн на северо-западе Алеппо.

Курды: запретили использование мотоциклов в городе Ракка.

ВС Ирака: ликвидировали 14 террористов ИГ1 в городе Мосул в провинции Ниневия.

Международная коалиция: перебросила подкрепление к городу Дибан в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Информационное агентство Hawar News сообщает о том, что боевики подконтрольных Турции группировок вооруженной оппозиции уничтожают леса в кантоне Африн, сжигая их и выкорчевывая деревья в угоду строительства новых военных объектов. По данным курдского интернет-портала, в течение года исламисты ликвидировали 11 тысяч гектаров лесного массива. Пострадали природные ресурсы в районах Раджу, Сарсин, Харбет-Смак, Кумраш и Сорка. Член исполнительного совета народного муниципалитета в Африне Норшан Хуссейн призвала международные организации, занимающиеся охраной окружающей среды, незамедлительно принять меры в отношении действий протурецких радикалов. Напомним, территория кантона перешла под контроль ВС Турции и поддерживаемых ей формирований в марте прошлого года в ходе операции «Оливковая вервь». С тех пор жители Африна не раз осуждали джихадистов за мародерство, грабежи и произвол.

Провинция Дейр-эз-Зор

Twitter-канал (EuphratesPost) заявляет о том, что в район города Дибан на юго-востоке от Дейр-эз-Зора были передислоцированы дополнительные силы международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами. О том, с какой целью сюда перебросили подкрепления, не сообщается. Напомним, несколько часов назад недалеко от города был подорван автомобиль «Демократических сил Сирии»**** (SDF), в результате чего были убиты или получили ранения как минимум пять радикалов. Предполагаемыми организаторами взрыва считаются боевики «Исламского государства»1.

Между тем военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) сообщает о том, что в городе Шхиль, оккупированном курдами, продолжаются ремонтные работы на заводе по очистке питьевой воды, который пострадал во время бомбардировок авиации западного альянса. Как известно, большинство населенных пунктов, захваченных проамериканскими силами SDF, до сих пор пребывают в полуразрушенном состоянии после авианалетов ВВС коалиции.

Провинция Идлиб

Сирийские ВВС продолжают атаковать военные объекты боевиков незаконных бандгрупп в южной части Идлиба. По данным медиапортала Step News Agency, ВВС САР нанесли несколько точечных авиаударов по расположениям исламистов на подступах к городу Ариха. Тем временем обстрелы артиллерийских дивизионов Сирийской арабской армии (САА) запечатлел на видео корреспондент ФАН. Отмечается, что под огнем оказались опорные пункты террористического альянса «Тахрир Аш-Шам» во главе с «Джебхат Ан-Нусрой»1 вблизи городов Кафр-Набаль и Тармала, что привело к уничтожению ряда джихадистов и их военной техники. Кроме того, правительственным подразделениям удалось частично разрушить несколько укреплений радикалов.

Провинция Ракка

Новостной портал Masar Press Agency сообщает о том, что «Демократические силы Сирии» (SDF) объявили о запрете использования мотоциклов в административном центре провинции. Никаких сведений о причинах подобного решения пока не поступало. Предполагается, что курды опасаются минирования транспортных средств террористами так называемых спящих ячеек «Исламского государства». Напомним, в последнее время в занимаемых курдскими отрядами районах участилось число терактов. Пока неизвестно, как на это отреагировали местные жители. Напомним, последствиями запрета езды на мотоциклах в феврале стали протестные акции.

Ирак

Агентство новостей Iraqi News опубликовало данные о результатах новой спецоперации вооруженных сил страны в провинции Ниневия. Сообщается, что не менее 14 джихадистов «Исламского государства», осуществлявших подпольную деятельность в городе Мосул, были уничтожены. При этом среди них находились боевики, ранее занимавшие высокопоставленные посты в рядах группировки, а также террористы-смертники. Отмечается, что операция была проведена после получения точных разведывательных данных от иракской разведки. Напомним, несколько часов назад также поступала информация о ликвидации десяти исламистов в провинции Салах Эд-Дин в результате боевых вылетов ВВС Ирака.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)