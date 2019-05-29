Вернувшемуся на Украину Саакашвили подарили «съедобный» галстук

Варшава, 29 мая. Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили подарили съедобный галстук в аэропорту Варшавы.

29 мая Михаил Саакашвили прибыл в аэропорт Варшавы, откуда позднее вылетел на Украину. В аэропорту Варшавы экс-президента Грузии встретили журналисты, которым он рассказал о своих дальнейших планах.

Отвечая на вопрос журналистов о том, почему он вновь возвращается на Украину, политик напомнил, что долгое время учился и работал в Киеве, поэтому его многое связывает с Украиной. Кроме того, Саакашвили выразил уверенность в том, что Россия и Украина смогут наладить отношения после того, как «украинцы почувствуют уважение к себе».

«Украинский народ найдет возможность наладить хорошие отношения со всеми соседями, потому что это дружественный народ», — пояснил Саакашвили.

Стоит отметить, что в 2008 году телеканал «Би-би-си» обнародовал видео, на кадрах которого был запечатлен Михаил Саакашвили, жующий кончик своего галстука во время телефонного разговора. Перед вылетом экс-президента Грузии на Украину журналисты решили подарить ему «съедобный» галстук. В свою очередь Саакашвили оценил шутку, однако отказался принять подарок, передает «Пятый канал».

«Очень смешно. Это с «Новичком» или без?» — сказал Саакашвили.

28 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении украинского гражданства экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили. Позднее Саакашвили заявил, что вернется на Украину 29 мая.

Напомним, в 2017 году экс-президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позднее украинские правоохранители задержали Саакашвили, после чего он был депортирован в Польшу.