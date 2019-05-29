Ушел из жизни актер, исполнивший две роли в саге «Крестный отец»

Лос-Анджелес, 29 мая. Американский актер Кармине Кариди, который исполнил несколько ролей в знаменитой гангстерской киносаге «Крестный отец», ушел из жизни в возрасте 85 лет.

Пожилой артист скончался в больнице Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. В медицинское учреждение его доставили в коматозном состоянии.

Примечательно, что Кариди сыграл в разных частях культовой киносаги разные роли. Так, в «Крестном отце 2» он появился в виде нью-йоркского бандита Кармине Росато. В третьей же части артист исполнил роль Альберта Вольпе – босса преступной группы в Чикаго.

В 2004 году Кариди, как сообщали СМИ, исключили из американской киноакадемии. Актера уличили в передаче просмотровых копий десятков фильмов посторонним лицам.

'Godfather' Actor Carmine Caridi Dead at 85 https://t.co/t0LenPgxne — TMZ (@TMZ) 29 мая 2019 г.

Ранее американского актера Айзека Кэппи, сыгравшего в сериале «Во все тяжкие» и фильме «Тор», нашли мертвым на автомобильном мосту недалеко от Белмонта. На месте трагедии работали сотрудники полиции, которые и констатировали смерть артиста.

Также стало известно о том, что британский актер Роберт Паттинсон может сыграть роль Бэтмена в новом фильме режиссера Мэтта Ривза. Сейчас с артистом ведутся переговоры, обсуждаются условия съемок. Подготовка должна начаться уже летом 2019 года, а премьера картины намечена на 25 июня 2021 года.