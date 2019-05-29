Пентагон назвал главную цель России на политической арене

Вашингтон, 29 мая. Россия пытается стать сильнейшим государством в Евразии, считает председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд.

«Я думаю, что они хотят стать сильнейшей державой в Евразии. Если посмотреть на пути наращивания военного потенциала, на высказывания президента Путина, на действия, которые они предпринимали в Грузии, в Крыму, в Донбассе, нельзя прийти к другому выводу», — отметил он.

Напомним, что гражданская война на Украине началась в начале 2014 года, когда лидеры Майдана, свергнувшие президента Виктора Януковича, распорядились направить войска в Донбасс, жители которого отказались признавать законность государственного переворота. Украинские власти возложили на Россию ответственность за этот кризис и назвали ее «страной-агрессором», хотя Москва неоднократно заявляла, что не имеет никакого отношения к внутриукраинскому вооруженному конфликту.

В 2015 году был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который предполагает прекращение огня в Донбассе, разведение сил, обмен военнопленными, амнистию всех жителей ДНР и ЛНР, придание этим территориям особого статуса и проведение там выборов.

Несмотря на то, что с момента подписания документов прошло четыре года, практически ни одно из требований минских соглашений украинской стороной реализовано не было. Закон об особом статусе Донбасса формально был принят Верховной радой, однако де-факто он не применяется.