Постпред РФ посоветовал США не бросаться обвинениями насчет ядерных испытаний

Вена, 29 мая. Обвиняя Россию, США пытаются отвлечь внимание от своей деструктивной линии по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом заявили в постпредстве РФ при международных организациях в Вене, комментируя обвинения Вашингтона в адрес Москвы в нарушении моратория на ядерные испытания.

Постпред РФ Михаил Ульянов обратил особое внимание на использование Вашингтоном слова «возможно». Он напомнил, что в таком же духе звучали обвинения по «делу Скрипалей». При этом Ульянов подчеркнул, что официальным лицам делать подобные заявления несолидно.

«Если нет стопроцентной уверенности и неопровержимых доказательств, бросаться такими обвинениями просто неприлично», — отметил дипломат.

Ульянов уличил США в попытках «перевести стрелки» на Россию в вопросе ядерных испытаний: поскольку Белый дом ранее решил содержать свои полигоны в состоянии готовности к возможному возобновлению ядерных испытаний. Подобный прием Ульянов назвал нечистоплотным.

По словам дипломата, обвиняя Россию, США пытаются отвлечь внимание от своей деструктивной линии по ДВЗЯИ.

Ранее в среду глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли-младший заявил, что Россия якобы нарушает мораторий на ядерные испытания. Говоря о ядерном моратории, Эшли-младший заявил, что Вашингтон в этом вопросе придерживается стандарта «нулевого заряда». При этом, по мнению американского генерал-полковника, Россия не соблюдает эти требования.

Укрепление стратегических и нестратегических ядерных сил России, по убеждению Эшли-младшего, происходит за счет «постоянного финансирования в приоритетном порядке ядерных разработок и инфраструктуры для их производства». Каких-либо доказательств своих слов представитель Пентагона не озвучил.

Последнее ядерное испытание в СССР прошло 24 октября 1990 года. В 1996 году ООН приняла ДВЗЯИ, его подписали более 180 государств. При этом ряд стран так и не ратифицировали соглашение, в том числе США.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ядерное оружие является средством защиты. По словам президента России Владимира Путина, ядерная доктрина страны не предусматривает превентивного удара.