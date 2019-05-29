ВЦИОМ отметил рост рейтинга Путина

Москва, 29 мая. Рейтинг президента РФ Владимира Путина за последние пять месяцев вырос. Такие данные в среду привел глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федотов.

По его словам, еще в январе рейтинг главы государства составлял 62% россиян, а в мае этот показатель вырос до 66%. При этом доля респондентов, которые не одобряют деятельность президента, снизилась с 29 до 25%.

Отметим, что Путин также имеет самый высокий рейтинг доверия среди всех российских политиков, который составляет 31,7%. На втором месте расположился министр обороны Сергей Шойгу (14,8%), на третьем — министр иностранных дел Сергей Лавров (13%).

Напомним, что в прошлом году бывший агент КГБ Джек Барски, выступая в эфире американского телеканала CNN, назвал Путина самым влиятельным человеком в мире. Похожего мнения придерживается и редакция журнала Time, которая уже шесть раз включала российского лидера в список ста самых влиятельных людей планеты.