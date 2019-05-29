Провокацию СБУ с «убийством» Бабченко могут вскрыть пропавшие серверы СНБО

«Чудесному воскрешению» проукраинского журналиста из России Аркадия Бабченко, «расстрелянного» на пороге собственной квартиры в Киеве, исполнился год. Годовщину уже прокомментировала пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.

«Сегодня ровно год со дня подлого убийства известного журналиста Аркадия Бабченко. Кровавая драма изменила мир: у киевского режима начался обратный отсчет, толеранты ужаснулись самим себе, сектанты уверовали. Мир праху твоему в доме твоем, Аркадий!» — иронично написала представитель российского внешнеполитического ведомства в своем Facebook.

Фотографию журналиста, лежащего в луже свиной, как выяснилось вскоре, крови, СБУ распространила 29 мая 2018 года. Вместе с ней была озвучена информация о том, что Бабченко был застрелен в собственном доме и якобы умер в машине скорой помощи по дороге в больницу.

В течение суток в Киеве нагнетался психоз с явным антироссийским подтекстом — дескать, журналист был «убит за правду», которой он пугал «кремлевский режим». На майдане в Киеве, а также среди «рукопожатной» московской интеллигенции готовились траурно-обличительные митинги. Европейские политики потянулись со своими соболезнованиями…

Но буквально на следующий день, 30 мая, теперь уже бывший руководитель СБУ Василий Грицак провел пресс-конференцию, на которой было объявлено, что «убийство Бабченко» явилось… инсценировкой! Изумленной публике был представлен живой и невредимый журналист, а Грицак тут же объявил, что инсценировка была необходима для того, чтобы «выявить подлинных заказчиков» убийства антироссийского «правдолюбца».

На этом глава СБУ не остановился. В рекордные сроки он заявил, что убийство Бабченко организовывалось, дескать, по заказу российских спецслужб, хотя организатором и неудавшимся исполнителем являются якобы граждане Украины. Доказательства этому есть, добавил Грицак, но демонстрировать их отказался.

Этой демонстрации не случилось ни 30 мая, ни в течение оставшегося у режима Петра Порошенко почти года власти. Впрочем, молчание СБУ не помогло ни Грицаку, ни его заместителям — в итоге они проиграли борьбу за влияние в киевских коридорах власти и с треском вылетели в отставку.

Нелепейшая версия «убийства» Бабченко и полное отсутствие доказательств «причастности Москвы» превратили тот казус годичной давности, пожалуй, в самую провальную операцию СБУ с целью дискредитации России за всю историю «незалежности». У украинских силовиков и стоящих за ними политических сил просто не хватило ума и политического чутья, чтобы понять, что такими вещами не шутят.

«Это просто карикатура на операции спецслужб. Сегодня Украина сделала посмешище из СБУ и своего политического руководства», — по горячим следам прокомментировал ситуацию генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

По его мнению, в «грубейшую провокацию» СБУ поневоле оказались втянуты и политики Запада, высказавшие свои соболезнования оскандалившемуся Бабченко и киевскому режиму в целом. Сам же Бабченко вышел за рамки журналистской этики, как отметили даже многие его прежние сторонники.

Неувязки и путаница украинских силовиков

Вспомним, как бывший глава МВД Украины Арсен Аваков тут же, после «воскрешения», заявил, что «постоянный источник попыток дестабилизации украинского общества расположен в России». Однако вскоре уже сама СБУ объявила организатором покушения на Бабченко некоего Бориса Германа, работавшего-де «в интересах ФСБ».

Зачем довольно успешному бизнесмену родом из Одессы, акционеру совместного украинско-немецкого предприятия «Шмайсер» было работать на российскую контрразведку, украинские силовики толком объяснить так и не сумели. Да и не особенно пытались.

Зато сам Герман называл заказчиком вполне реальной подготовки к убийству Бабченко… департамент контрразведки СБУ — и история заиграла новыми красками. Он называл и конкретные имена, которые в процессе официального расследования игнорировались.

В ходе следствия, которое продлилось почти четыре месяца, постоянно возникала путаница в показаниях и прочие неувязки. Но и по его завершению странности продолжились.

30 августа Голосеевский районный суд Киева признал Бориса Германа организатором несостоявшегося убийства и приговорил его к 4,5 годам колонии. Однако, что характерно, после вынесения приговора он не только не был обнародован, но и был… засекречен усилиями украинской Генпрокуратуры!

Иными словами, Киев сам, собственными руками, запретил предоставлять мировой общественности доказательства причастности российских служб к коварному замыслу по устранению укрофильствующего Бабченко.

А что же СБУ, чья причастность к авантюре стала очевидна всем на Украине? Прежнее руководство украинской спецслужбы отмалчивалось до последнего, пока в итоге бесславно не покинуло свои посты аккурат накануне годовщины «убийства Бабченко». Молчат они и сегодня, прекрасно понимая, что любое сказанное ими слово может обернуться против них усилиями новой команды силовиков, которая вскоре придет в СБУ.

Вряд ли, в самом деле, вероятный будущий глава спецслужбы Владислав Бухарев, получив должность из рук нового президента, захочет покрывать предшественников. Ему куда резоннее публично наказать Грицака и компанию за глупую провокацию годичной давности, перевернув позорную страницу в истории «эс-бэ-у».

Для самого оскандалившегося журналиста жизнь после смерти тоже оказалась неудачной. Он явно упал в глазах многих бывших поклонников и к тому же, по сообщениям СМИ, был вынужден в очередной раз сменить «родину». По не опровергнутым самим Бабченко сообщениям, после поражения на выборах Петра Порошенко он находится в Норвегии, вдалеке от горячо любимой некогда Украины.

Бегство Бабченко предельно показательно. Видимо, он отлично понимает, что новое руководство СБУ может покопаться в делах предшественников, а тогда и им, и самому «инсценировщику» не поздоровится.

Правду хранят пропавшие серверы СНБО

Сходной версии придерживается и известный донецкий политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов. Виновные в провале СБУ в операции со «смертью» Бабченко будут привлечены к ответственности, выразил надежду эксперт в интервью ФАН.

«Я надеюсь, что рано или поздно виновных в этом спецслужбистском провале привлекут к ответственности. Но боюсь, что это будет еще нескоро», — полагает Корнилов.

При этом на пропавших серверах украинского Совета национальной безопасности и обороны наверняка найдется много интересного, в том числе связанного с тем «убойным» делом годичной давности, считает он.

Напомним, что как раз сегодня на Украине было возбуждено уголовное дело в связи с пропажей серверов с секретной информацией из здания администрации президента. Исчезновение серверов из ситуативной комнаты СНБО обнаружил новый глава Совета Александр Данилюк.

Интересную версию произошедшего озвучил экс-офицер Службы внешней разведки РФ Лев Корольков. По его словам, при Порошенко верхний этаж администрации занимали представители США. После недавних выборов они уехали из Киева, при этом что-то загружали в свой самолет и выгружали из него. По мнению бывшего офицера, американцы вполне могут быть причастны к пропаже секретных серверов СНБО.

В свою очередь российский общественный деятель Николай Стариков выразил сомнение в том, что СБУ вернется к обсуждению той позорной истории.