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Саакашвили отказался от еды в самолете на пути в Киев ради борща с пампушками

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Саакашвили отказался от еды в самолете на пути в Киев ради борща с пампушками

Киев, 29 мая. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отказался от еды в самолете, направлявшемся в столицу Украины.

«Борщ с пампушками ждет», — сказал обрадовавшийся возвращению на Украину Саакашвили.

Напомним, в 2013 году против Саакашвили в Грузии было возбуждено несколько  уголовных дел. В 2015 году пятый президент Украины Петр Порошенко предоставил политику украинское гражданство и назначил его губернатором Одесской области.

Однако в 2017 году он лишил его гражданства. Поводом стал ложные данные, которые политик указал в своей анкете при переезде на Украину. Саакашвили отметил, что не находится под следствием, однако в Грузии он был заочно арестован. Экс-президента Грузии депортировали в Польшу. Сам Саакашвили заявил, что стал жертвой политического преследования.

Действующий президент Украины Владимир Зеленский принял решение вернуть политику украинское гражданство. Соответствующее распоряжение он подписал 28 мая. Адвокат экс-президента Грузии Руслан Чернолуцкий ранее проинформировал, что Саакашвили намерен вернуться в Киев 29 мая и в ближайшее время получить паспорт гражданина Украины. 

По приезде на Украину Саакашвили заявил, что не претендует на пост чиновника в стране. Он заметил, что в настоящее время осторожно относится ко всем предложениям и не имеет «никаких карьеристских целей в жизни».

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Автор: Сергей Петров
Источник: Пятый канал
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