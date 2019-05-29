Саакашвили пообещал, что Зеленский «многих удивит»

Киев, 29 мая. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, вернувшийся в среду в Киев, назвал украинского президента Владимира Зеленского независимым политиком, который «многих удивит».

Новый глава украинского государства во вторник подписал распоряжение о возвращении Саакашвили украинского гражданства. Уже на следующий день политик получил удостоверение личности для возвращения на Украину от консула в Варшаве.

«У меня здесь много сторонников, и я восхищен новым президентом», — заявил он, выступая перед встречающими в аэропорту.

Экс-президент Грузии добавил, что готов помогать новому главе украинского государства. Политик пообещал, что сделает все для того, чтобы во власть пришло больше новых людей.

Зеленского он назвал независимым политиком, что, по его словам, подтверждается указом о возвращении Саакашвили украинского гражданства.

«Это был реально смелый шаг достойного президента, это исторический шанс получить такого президента, окно возможностей», — подчеркнул Саакашвили.

Политик заключил, что Зеленский — «непростой парень, он многих удивит».

Напомним, экс-губернатор Одесской области был лишен украинского паспорта в июле 2017 года. Поводом для подобного решения стали ложные данные, которые политик указал в своей анкете при переезде на Украину. Он сообщил, что не находится под следствием, однако на деле был фигурантом уголовного дела в Грузии. Сам же Саакашвили уверен, что стал жертвой политического преследования, поскольку обличал коррупционеров из окружения экс-президента Украины Петра Порошенко.

Он неоднократно заявлял о планах вернуться на Украину 1 апреля 2019 года, сразу после президентских выборов. Однако после того, как в Киеве объявили о втором туре голосования, Саакашвили отказался от своих намерений.

Шестой президент Украины вступил в должность в Верховной раде в Киеве утром 20 мая. Зеленский официально занял высший административный пост страны. После принятия присяги он объявил, что распускает Верховную раду, а также призвал уйти в отставку руководителей ряда силовых ведомств и объявил о досрочных выборах.