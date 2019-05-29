Саакашвили отказался избираться в Раду

Киев, 29 мая. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что он не будет участвовать в досрочных парламентских выборах, которые пройдут на Украине 21 июля. Об этом политик сказал в среду, когда вернулся в страну.

«Я не буду участвовать в выборах», — подчеркнул он.

Саакашвили добавил, что будет помогать развиваться Украине, но уже в другом статусе. Других подробностей экс-губернатор приводить не стал.

В то же время партия Саакашвили «Движение новых сил» планирует участвовать в парламентских выборах. Об этом украинскому изданию «Апостроф» рассказал один из лидеров политической организации — Давид Сакварелидзе.

Напомним, что накануне президент Украины Владимир Зеленский распорядился вернуть Саакашвили украинское гражданство, которое было отозвано в 2017 году по распоряжению экс-президента Петра Порошенко.

Поводом для лишения паспорта стали ложные данные, которые политик указал в своей анкете при переезде на Украину. Он сообщил, что не находится под следствием, однако на деле был фигурантом уголовного дела в Грузии. Сам же Саакашвили уверен, что стал жертвой политического преследования, поскольку обличал коррупционеров из окружения Порошенко.