Саакашвили намерен вернуть свой украинский паспорт в ближайшие дни

Киев, 29 мая. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что намерен вернуть свой украинский паспорт в ближайшие дни. Об этом заявил адвокат экс-президента Украины Руслан Чернолуцкий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении украинского гражданства экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили. Позднее Саакашвили заявил, что намерен вернуться на Украину 29 мая.

«Я думаю, что в ближайшее время мы организуем получение им паспорта, который у него забрали ... Не новый паспорт, а тот, который у него незаконно был изъят при задержании», — пояснил Чернолуцкий.

Он также добавил, что 29 мая Саакашвили пересек границу с временным удостоверением личности гражданина Украины, которое он получил в украинском консульстве в Варшаве.

Напомним, летом 2018 года экс-президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, когда бывший губернатор Одесской области находился за пределами страны. Позднее Саакашвили удалось проникнуть на территорию Украины из Польши. Бывший президент Грузии при поддержке своих сторонников прорвал оцепление на пограничном пункте во Львовской области, незаконно проникнув на Украину. В середине февраля 2018 года украинские правоохранители задержали Саакашвили и депортировали его на территорию Польши. Позднее бывший президент Грузии заявил, что его незаконно выдворили с территории Украины.