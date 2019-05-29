Депутат Государственной думы Виталий Милонов уверен, что провальным расследованием против России спецпрокурор Роберт Мюллер полностью себя дискредитировал.

Ранее во время своего выступления перед журналистами спецпрокурор сообщил, что официально закрывает свой офис и покидает министерство юстиции. Таким образом, он признал, что расследование о якобы вмешательстве России в американские выборы 2016 года, которое его команда вела 22 месяца, стало настоящим и сокрушительным провалом: никаких доказательств якобы имевшего место сговора Трампа и Москвы не оказалось.

«Было бы несправедливо обвинять кого-то в совершении преступления, не имея судебного решения о предъявлении обвинений. Я принял это решение (об отставке — Прим. ФАН) самостоятельно. Никто не призывал меня этого делать», — сказал Мюллер во время пресс-конференции.

Комментируя отставку Мюллера, член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «расследование, которое вел спецпрокурор, было заказным».

«Нужно помнить, что нормальные следователи и прокуроры могут вести расследование каких-то резонансных ситуаций и дольше, вот только когда их спрашивают об итогах, они говорят: мы внимательно изучили все факты, доказательства и официально заявляем, что человек не виновен. Это нормально, это показывает объективность, а не подгонку обвинений под поставленную задачу. А у Мюллера все было иначе: он с самого начала извергал из себя непроверенные факты и выдавал их как за практически подтвержденные материалы расследования. Он обманывал всю страну и весь мир, вводя в заблуждение, создавая иллюзию того, что они действительно «расследуют» дело о вмешательстве», — говорит депутат.

По словам собеседника ФАН, «Мюллер был уличен в абсолютной лжи, он дискредитировал свое имя», а потому ему больше ничего не оставалось делать, кроме как официально заявить о своей отставке с поста спецпрокурора.

«Такой человек в органах юстиции просто не может больше находиться, так как он лгал всему своему народу, выполняя, видимо, чье-то поручение. А те, кто давал ему это задание, остались за рамками этого бесчестия. И после такого громкого скандала ему больше не доверят даже расследования кражи трусов, потому что он показал свою полную профнепригодность. Да, провальное расследование против РФ сделало Мюллера токсичным, дискредитировало его имя. Может быть, раньше он и был хорошим юристом и прокурором, но сейчас его прокурорская честь раздавлена», — заключил российский парламентарий.

Напомним, что американские власти ранее обвинили Российскую Федерацию в том, что она якобы вмешалась в президентские выборы США 2016 года. Тогда правоохранительные органы страны инициировали масштабное расследование, которое возглавил спецпрокурор Роберт Мюллер. Само расследование заняло 22 месяца; за это время на него было потрачено порядка 30 млн долларов, полученных от американских налогоплательщиков.

Тем не менее расследование завершилось полным провалом: не было обнаружено ни одного доказательства вмешательства Москвы в американские выборы. Мюллер был вынужден официально признать, что никакого сговора между президентом США Дональдом Трампом и Россией не было.

Под незаконные обвинения со стороны Мюллера попала российская компания «Конкорд», принадлежащая петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину. Юристы компании обратились в суд с требованием привлечь к уголовной ответственности генпрокурора США Вильяма Барра и спецпрокурора Роберта Мюллера. По словам истца, американские чиновники нарушили его право на справедливый суд, когда озвучили свои подозрения, не предоставив никаких доказательств. Примечательно, что через несколько дней после этого замгенпрокурора США Род Розенстайн подал в отставку.