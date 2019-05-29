Эксперт разъяснил позицию России по вооруженному конфликту в Ливии

В Ливии растет число похищений, арестов и исчезновений мирных жителей: людей преследуют за их происхождение, социальную принадлежность, политические взгляды. Ответственность за преступления несут обе противоборствующие стороны, утверждают правозащитники из международной организации National Human Rights.

Похищения и убийства гражданских лиц обеими сторонами противостояния еще одно подтверждение того, о чем ранее неоднократно говорила Россия: военное решение конфликта в Ливии невозможно. Любые попытки решить вопрос силой будут только множить жертвы. Разрешение ситуации лежит исключительно в области переговоров с участием всех заинтересованных сторон и международной дипломатии, считает востоковед, директор Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов (ИСИП РУДН) Дмитрий Егорченков.

«Такова была последовательная позиция России все годы ливийского кризиса, — разъяснил эксперт в комментарии Федеральному агентству новостей. — Москва всегда выступала за безальтернативность переговорного пути решения ливийского кризиса. Именно поэтому Россия старалась поддерживать контакты и конструктивный диалог со всеми здоровыми силами в этой стране, исключая откровенных террористов».

Егорченков перечислил силы, с которыми Москва старалась наладить диалог.

«Мы контактировали и с поддерживаемым Западом ливийским правительством (в Триполи), и с представителями «восточного блока» (обосновавшегося на востоке страны избранного народом парламента, поддерживаемого Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара), и с рядом других игроков, — отметил эксперт. — Россия также последовательно вела работу с региональными государствами, в том числе с Египтом, и с другими игроками, которые участвуют в формировании большой ливийской повестки, и с европейцами, разумеется».

Политолог подчеркнул, что нежелание Запада прислушаться к мнению России во многом привело к тому, что сегодня чаша весов все больше склоняется к силовому решению ливийской проблемы, что провоцируется сложностями переговорного процесса.

«Тем не менее возможность диалога необходимо сохранять, — настаивает собеседник ФАН. — Только процесс переговоров придаст новой политической структуре, которая неизбежно появится в Ливии, большую устойчивость и легитимность. Только диалог не позволит насилию окончательно перехлестнуть и перейти в фазу полномасштабной гражданской войны, которая латентно идет там все это время. Сегодня необходимо сделать все, чтобы ситуация в Ливии не обострилась еще больше».

Именно к этому Москва призывала и призывает все заинтересованные силы, напомнил политолог.

«Считаю, что предложения России должны быть поддержаны всеми, как принято говорить на Западе, стейкхолдерами (заинтересованными лицами, от англ. stakeholder): всеми, кто держит руку на пульсе ливийского конфликта. Эти предложения должны быть максимально реализованы, хотя, конечно, нужно понимать, что этому есть объективные препятствия», — подчеркнул Дмитрий Егорченков.

В 2011 году в Ливии начались поддержанные и спонсируемые Западом выступления против лидера ливийской революции Муаммара Каддафи, который правил страной более сорока лет. Под предлогом противодействия Каддафи международная коалиция в составе Великобритании, Франции, Бельгии, Италии, Испании, Дании, Норвегии, США и Канады нанесла удары по территории Ливии. После убийства Каддафи в Ливии воцарилось фактическое двоевластие, помимо этого в стране действуют многочисленные экстремистские группировки. Наиболее крупные силы сосредоточены в Триполи вокруг созданного под эгидой ООН правительства национального согласия и тобрукского правительства, которое поддерживает Хафтар и Ливийская национальная армия.

Отметим, за время хаоса Ливия превратилась в центр контрабанды и в перевалочный пункт для нелегальных мигрантов.

В начале апреля маршал Хафтар приказал верным ему подразделениям начать наступление на Триполи, его войска заняли несколько предместий столицы. В боях за Триполи уже погибли более пятисот человек, около 75 тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома. Многие семьи остаются разделенными, находясь по разные стороны линии фронта. Боевые действия привели к закрытию школ, прекращению подачи электроэнергии и воды, в стране назревает гуманитарная катастрофа.