Для военных в Чечне построят более 20 домов по уникальной технологии

Грозный, 29 мая. Более 20 жилых домов будут построены по уникальным технологиям до конца года в военных гарнизонах Чечни, сообщил замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

Посещая воинские части в Чечне, Иванов заявил, что до конца 2019 года в населенных пунктах Шали и Борзой «будет построено 24 быстровозводимых жилых дома на 600 квартир для военнослужащих». При этом дома будут построены по уникальной технологии, позволяющей в короткий срок построить комфортное жилье. По подобной технологии здания в ВС РФ будут строить впервые.

По данным Минобороны, квартиры будут оборудованы открытыми террасами и панорамными окнами. Большое значение имеет то, что этот проект разработан для регионов с высокой сейсмической активностью: строения смогут выдержать землетрясения мощностью до 9 баллов. А при необходимости дом можно будет разобрать и перевезти на новое место. Это крайне удобно, к примеру, при передислокации войск.

Ранее, как сообщало Федеральное агентство новостей, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил выделить дополнительные средства на жилье военным ипотечникам. Проработать вопрос «о выделении дополнительных бюджетных ассигнований на функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих» необходимо при формировании федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.