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Индийский канал первым в мире собрал 100 млн подписчиков на YouTube

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Индийский канал первым в мире собрал 100 млн подписчиков на YouTube

Нью-Йорк, 29 мая. Индийский канал T-Series первым в мире собрал 100 миллионов подписчиков на видеохостинге YouTube, установив таким образом рекорд.

«Самый большой YouTube-канал T-Series смог достичь новой вехи в истории YouTube, и первым пересек черту в 100 миллионов подписчиков (#100MillionSubscribers)», — говорится в сообщении канала в микроблоге Twitter.

Его создатели тепло поблагодарили всех пользователей, которые поддерживали их на протяжении всего пути к заветному рекорду.

«T-Series – заставляем Индию гордиться», — написали они.

Напомним, что именно этот канал, создатели которого в основном размещают на странице музыкальные видео, в последнее время вел напряженную борьбу за первенство видеохостинга с другим каналом, принадлежащим известному видеоблогеру PewDiePie.

Канал молодого человека долгое время был самым крупным на YouTube, однако теперь разница в количестве подписчиков исчисляется миллионами.

Ранее стало известно о планах видеосервиса отказаться от производства собственных фильмов и сериалов. Причиной стало нежелание конкурировать с Netflix и Amazon, а также высокая стоимость проектов. По данным Bloomberg, компания уже перестала принимать заявки на сценарии.

Средства, которые ранее использовались на производство фильмов, руководство YouTube намерено направить на музыку и видеоигры.

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Автор: Екатерина Кухарева
Источник: YouTube
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