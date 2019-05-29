Индийский канал первым в мире собрал 100 млн подписчиков на YouTube

Нью-Йорк, 29 мая. Индийский канал T-Series первым в мире собрал 100 миллионов подписчиков на видеохостинге YouTube, установив таким образом рекорд.

«Самый большой YouTube-канал T-Series смог достичь новой вехи в истории YouTube, и первым пересек черту в 100 миллионов подписчиков (#100MillionSubscribers)», — говорится в сообщении канала в микроблоге Twitter.

Его создатели тепло поблагодарили всех пользователей, которые поддерживали их на протяжении всего пути к заветному рекорду.

«T-Series – заставляем Индию гордиться», — написали они.

Напомним, что именно этот канал, создатели которого в основном размещают на странице музыкальные видео, в последнее время вел напряженную борьбу за первенство видеохостинга с другим каналом, принадлежащим известному видеоблогеру PewDiePie.

Канал молодого человека долгое время был самым крупным на YouTube, однако теперь разница в количестве подписчиков исчисляется миллионами.

World’s biggest YouTube Channel, T-Series has achieved another YouTube milestone by being the first one to cross an astonishing #100MillionSubscribers.

Thank you for being part of our journey. T-Series - Making India Proud. ????????@itsBhushanKumar #bharatwinsyoutube pic.twitter.com/s5Haz0bBT4 — TSeries (@TSeries) 29 мая 2019 г.

Ранее стало известно о планах видеосервиса отказаться от производства собственных фильмов и сериалов. Причиной стало нежелание конкурировать с Netflix и Amazon, а также высокая стоимость проектов. По данным Bloomberg, компания уже перестала принимать заявки на сценарии.

Средства, которые ранее использовались на производство фильмов, руководство YouTube намерено направить на музыку и видеоигры.