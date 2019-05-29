Эрдоган и Трамп обсудили поставки российских С-400 в Турцию

Анкара, 29 мая. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил главе Белого дома Дональду Трампу создать рабочую группу в связи с поставками Анкаре российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщил глава департамента по коммуникациям администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун.

Соответствующее сообщение он опубликовал в своем микроблоге в Twitter. По словам Алтуна, турецкий лидер провел в среду телефонный разговор с президентом США и вновь предложил ему создать рабочую группу по ЗРК С-400.

«Оба лидера договорились о проведении встречи на полях саммита G20 в Японии», — подчеркивается в сообщении.

Также стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, региональные проблемы и выразили удовлетворение в связи с отменой дополнительных пошлин со стороны Соединенных Штатов на турецкую сталь.

Напомним, Турция намерена приобрести у России четыре дивизиона С-400 на общую сумму в 2,5 миллиардов долларов. По словам главы «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, поставки будут осуществлены в июле текущего года.

Ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о серьезном давлении со стороны США из-за договора с Россией о поставках ЗРК С-400 и заверил, что Анкара не планирует отказываться от вооружения. По словам президента республики, РФ предоставила хорошие возможности по закупке этого вида вооружения, поэтому никаких шагов назад в этом вопросе принято не будет.