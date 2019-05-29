Власти Косово препятствуют эвакуации в Белград раненого российского дипломата

Белград, 29 мая. Власти самопровозглашеной республики Косово препятствуют эвакуации в Белград российского дипломата Михаила Краснощекова, который был ранен во время вторжения полиции на север сербского края, сообщил посол России в Сербии Александр Чепурин на своей странице в Twitter.

Чепурин констатировал, что действия представителей Приштины «находятся за пределами человеческого понимания».

«Вызывает негодование, что приштинские власти до сих пор противятся эвакуации на лечение в Белград зверски избитого их «полицейскими» сотрудника миссии ООН в Косове Михаила Краснощекова», — написал он на своей странице в соцсети.

Изазива негодовање то, да се приштинске власти досад противе евакуацији ради лечења у Београду зверски истученог од њихових „полицајаца“ сарадника УНМИКа Михајила Красношчекова. То је ван граница људског разумевања. — Александр Чепурин (@AVChepurin) May 29, 2019

Ранее главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что Краснощекова в Косово хотят лишить дипломатического иммунитета.

Напомним, накануне под предлогом борьбы с организованной преступностью на севере Косово началась акция спецподразделений полиции. Местные сербы попытались оказать сопротивление. В результате беспорядков были задержаны десятки сербов, а также двое сотрудников миссии ООН, среди которых оказался Краснощеков.

Россиянин и еще несколько человек получили ранения. Пострадавших госпитализировали в местную больницу.

Специальный представитель генерального секретаря ООН в Косово Захир Танин заявил, что необходимо как можно скорее освободить сотрудников международной организации. Позже российского сотрудника ООН освободили из-под стражи.