Российские члены экипажа МКС начали выход в открытый космос

Вашингтон, 29 мая. Российские космонавты Алексей Овчинин и Олег Кононенко открыли люк стыковочного отсека-модуля «Пирс» Международной космической станции (МКС) и начали выход в открытый космос.

Члены экипажа, как ожидается, проведут вне МКС около шести часов, в течение которых выполнят ряд работ по монтажу оборудования на внешней поверхности станции. Овчинин и Кононенко надели для выхода в открытый космос скафандры «Орлан-МКС».

Свою внекорабельную деятельность космонавты посвящают 85-летию Алексея Леонова, который первым в мире вышел в открытый космос 18 марта 1965 года.

LIVE NOW: Two Russian cosmonauts prepare to venture outside of the @Space_Station to conduct a 6.5 hour #spacewalk to retrieve science experiments and conduct maintenance on our orbiting laboratory. Watch: https://t.co/BPrw95ZWHC. Ask questions using #AskNASA pic.twitter.com/5YQ86EM2Wf