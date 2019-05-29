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Российские члены экипажа МКС начали выход в открытый космос

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Российские члены экипажа МКС начали выход в открытый космос

Вашингтон, 29 мая. Российские космонавты Алексей Овчинин и Олег Кононенко открыли люк стыковочного отсека-модуля «Пирс» Международной космической станции (МКС) и начали выход в открытый космос.

«Выходной люк стыковочного отсека «Пирс» открылся», — говорится в трансляции, которую можно посмотреть на сайте NASA.

Члены экипажа, как ожидается, проведут вне МКС около шести часов, в течение которых выполнят ряд работ по монтажу оборудования на внешней поверхности станции. Овчинин и Кононенко надели для выхода в открытый космос скафандры «Орлан-МКС».

Свою внекорабельную деятельность космонавты посвящают 85-летию Алексея Леонова, который первым в мире вышел в открытый космос 18 марта 1965 года.

Напомним, в начале мая американский космический грузовой корабль Dragon успешно состыковался с МКС. Он доставил на станцию порядка 2,5 тонны продовольствия, приборы и материалы для экипажа, который планирует провести десятки научных исследований.

Накануне сообщалось о том, что ученые из Института медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук протестируют жвачку от пародонтита на борту Международной космической станции. В исследовании примут участие препараты, поддерживающие стабильность микрофлоры человеческого организма при полетах к Луне.

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Автор: Екатерина Кухарева
Источник: NASA
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