Трамп прокомментировал отставку Мюллера словами «Дело закрыто»

Вашингтон, 29 мая. Президент США Дональд Трамп прокомментировал отставку спецпрокурора Роберта Мюллера, который в среду сложил полномочия на фоне провала расследования о «вмешательстве» России в выборы.

«Ничего не поменялось со времен доклада Мюллера. Доказательств не было, а в нашей стране человек (чья вина не доказана — Прим. ФАН) считается невиновным. Дело закрыто! Спасибо», — пишет Трамп в Twitter.

В среду Мюллер созвал пресс-конференцию, на которой объявил о закрытии своего офиса спецпрокурора и уходе из министерства юстиции. После отставки чиновник намерен заняться свой личной жизнью.

В среду Мюллер созвал пресс-конференцию, на которой объявил о закрытии своего офиса спецпрокурора и уходе из министерства юстиции. После отставки чиновник намерен заняться свой личной жизнью.



Напомним, что ранее американские власти обвинили Россию в том, что она якобы вмешалась в президентские выборы, которые проходили в США осенью 2016 года. Правоохранительные органы начали масштабное расследование, которое возглавил Мюллер. Расследование продолжалось 22 месяца; за это время на него было потрачено порядка 30 млн долларов, полученных от американских налогоплательщиков.



Однако расследование завершилось провалом: не было обнаружено ни одного доказательства вмешательства Москвы в американские выборы. Мюллер был вынужден официально заявить, что никакого сговора между президентом США Дональдом Трампом и Россией не было.



Под незаконные обвинения со стороны Мюллера попала российская компания «Конкорд», принадлежащая петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину. Юристы компании обратились в суд с требованием привлечь к уголовной ответственности генпрокурора США Вильяма Барра и спецпрокурора Роберта Мюллера. По словам истца, американские чиновники нарушили его право на справедливый суд, когда озвучили свои подозрения, не предоставив никаких доказательств. Примечательно, что через несколько дней после этого замгенпрокурора США Род Розенстайн подал в отставку.