Латвия хочет выстроить хорошие отношения с РФ, несмотря на «оккупацию» Балтии

Рига, 29 мая. Новый президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что Рига заинтересована в выстраивании хороших отношений с Россией, несмотря на политические противоречия.

«Россия важна для нас как соседняя страна. Для нас важно, чтобы у нас были хорошие соседские отношения», — отметил он в эфире Латвийского радио.

По словам Левитса, РФ является непростым партнером из-за «вопроса оккупации стран Балтии», однако это не должно мешать налаживать диалог между двумя государствами. О какой именно оккупации идет речь, и как с этим связана современная Россия, президент Латвии уточнять не стал.

Напомним, что юрист Эгилс Левитс победил на президентских выборах Латвии, обойдя омбудсмена Юриса Янсонса и депутата Дидзис Шмитс. Действующий президент страны Раймонд Вейонис от выдвижения на второй срок отказался.

Латвия, как и другие страны Прибалтики, последние несколько лет проводят ярко выраженную антироссийскую политику. Так, например, в апреле этого года Конституционный суд республики признал законной образовательную реформу, которая предполагает дерусификацию всех школ и вузов.