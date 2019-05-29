Семья Бутиной отреагировала на ее перевод в другую тюрьму США

Барнаул, 29 мая. Перевод в другую тюрьму россиянки Марии Бутиной, отбывающей наказание в США, не удивил ее семью. Об этом рассказал отец девушки Валерий Бутин.

Согласно данным, размещенным в базе федерального Бюро тюрем, подчиняющегося министерству юстиции США, гражданка РФ будет отбывать заключение в тюрьме города Таллахасси в штате Флорида. Родные девушки отреагировали на ее перевод.

«Машу вчера перевели, пока не удается с ней связаться, но перемещение из тюрьмы в тюрьму было ожидаемым, мы ждем, когда она с нами свяжется», — рассказал отец девушки.

По его словам, настроение у Бутиной вполне нормальное, она намерена и дальше защищать свои интересы.

Девушку задержали в июле прошлого года. Американский суд признал ее виновной в «сговоре с целью незаконной работы на правительство РФ» и приговорил к 18 месяцам тюремного заключения. После отбытия наказания россиянка может быть депортирована на родину.

По версии американских спецслужб, Бутина не зарегистрировалась в качестве иноагента при министерстве юстиции США. В стране она находилась по студенческой визе.

Москва не раз указывала на то, что обвинения в адрес Бутиной сфабрикованы. В МИД РФ назвали приговор россиянке позорным пятном на судебной системе США и заявили, что американские судьи выполнили политический заказ.

Напомним, что Фонд защиты национальных ценностей ранее запустил эстафету помощи девушке. На ее счет были перечислены 5 миллионов рублей из необходимых 43 миллионов. Фонд призывает общественные и политические организации оказывать удерживаемой в США россиянке осязаемую помощь.

Глава фонда Александр Малькевич в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что организация будет и дальше делать все возможное, чтобы россиянка вышла на свободу.