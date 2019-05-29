Михаил Саакашвили вернулся на Украину — его партия готовится к выборам. События дня. ФАН-ТВ

Пять лет ЕАЭС Ровно пять лет назад в Астане был подписан важный договор о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По случаю юбилея столица Казахстана (теперь уже Нур-Султан) вновь принимает саммит на высшем уровне. Но вместо праздника на повестке дня серьезные вопросы, и страны ЕАЭС — Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и, конечно, Россия — уже достигли некоторых соглашений в торговле, цифровой экономике и трудовой политике. «Цифровые технологии в целом призваны обеспечить более тесное взаимодействие по линии малого, среднего бизнеса, выстраивания новых производственных цепочек. Уже в ближайшее время начнется осуществление пилотных проектов по маркировке и прослеживаемости товаров, а также организации цифровых транспортных коридоров, которые позволят заметно укрепить и увеличить транзит грузов по таможенной территории Евразэс. Отмечу подготовку Евразийской комиссией соглашения, которое даст возможность при начислении пенсий учитывать стаж за весь период трудовой деятельности на территории всех государств Союза. Главное, чтобы были соответствующие документы, подтверждающие этот стаж», — сказал Владимир Путин, президент России. Вместе с этим участники саммита подвели итоги ЕАЭС за последние пять лет и, в частности, за последний год. По результатам 2018-го, совокупный ВВП стран альянса увеличился на 2,5% объемы внутренней торговли — на 9,2% , но еще стремительнее развивается внешняя торговля — она прибавила на 18,8% и постепенно расширяется. Уже скоро к зоне свободной торговли с ЕАЭС присоединится Сербия, на заключительном этапе идут переговоры с Сингапуром. По словам Владимира Путина, Евразийский союз показал себя эффективным, но многие экономические задачи еще только предстоит решить.

Переговоры РФ и Словении Насыщенная программа ждала сегодня и главу российского МИД Сергея Лаврова. В Любляне встретился с коллегой — министром иностранных дел Словении Мирославом Цераром. Свое внимание стороны уделили в первую очередь недавней вспышке конфликта на Балканском полуострове. Накануне Сербия объявила полную боевую готовность после того, как ее граждан (более 10 человек) арестовали силовики в Косово под видом якобы антикоррупционной операции. Среди задержанных оказался и россиянин, не просто местный житель, а сотрудник ООН в регионе. И, хотя чиновника освободили, отправился он не домой, а прямиком в больницу с травмами, полученными при задержании. Конфликт в Косово стал одной из главных тем на встрече Лаврова в Словении. «Говорили о целом ряде конфликтных ситуаций на Балканах, Ближнем Востоке и севере Африки. У нас, по-моему, здесь общая линия на то, что все это необходимо урегулировать через политический диалог. Насчет событий в Косовской Митровице: кому выгодно устраивать такие провокации? Выгодно устраивать тем, кто хочет из Балкан создать «санитарный кордон» в отношении РФ», — высказался Сергей Лавров, министр иностранных дел России. По словам Лаврова, все это случилось при полном попустительстве со стороны НАТО и Евросоюза. Словения, хоть и представляет западные альянсы, куда больше настроена решать эту проблему. Чего не скажешь о властях Приштины, которые попросту не выполняют обязательства, взятые при посредничестве ЕС. Что, кстати, говорит не только о безответственности Запада, но и беспомощности в этом вопросе.