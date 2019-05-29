Саакашвили раскритиковал Порошенко за туалеты для ВСУ в Донбассе

Москва, 29 мая. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили похвалил нового главу Украины Владимира Зеленского за посещение туалетов для солдат ВСУ в Донбассе.

Саакашвили прокомментировал визит Зеленского в Донбасс. Он похвалил нового президента Украины за детальную проверку условий, в которых находятся военные.

«Военные не дадут мне соврать, — констатировал Сакашвили на своей странице в Facebook, — я не помню, чтобы Порошенко был так далеко на передовой, как вчера был Зеленский, и он просто молодец, что проверил санузлы для солдат».

Бывший одесский губернатор раскритиковал экс-президента Украины Петра Порошенко. Он напомнил, что в 2016 году тоже посещал линию разграничения на юго-востоке страны. После этого Саакашвили обратился к президенту с требованием построить для солдат «нормальные туалеты». Он пояснил, что украинские солдаты вынуждены далеко отходить и «становятся целями». Однако Порошенко проигнорировал его просьбу, а установленные на деньги Саакашвили 30 санузлов в Донбассе были демонтировали.

Напомним, Саакашвили в 2013 году покинул Грузию после того, как на родине против него возбудили ряд уголовных дел. В 2015 году он получил гражданство Украины и стал губернатором Одесской области. Однако уже через год президент Украины уволил Саакашвили, объяснив это тем, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели.

Летом 2017 года Порошенко лишил Саакашвили гражданства, но Зеленский подписал распоряжение о возвращении Саакашвили украинского паспорта.